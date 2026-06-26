Αγώνα δρόμου για τη διάσωση των παγιδευμένων στα ερείπια που άφησαν πίσω τους οι «δίδυμοι» φονικοί σεισμοί που έπληξαν την Τετάρτη τη Βενεζουέλα δίνουν τα σωστικά συνεργεία, με τη συνδρομή διασωστών από πολλές χώρες, καθώς κλείνει ολοένα και περισσότερο το κρίσιμο «χρυσό παράθυρο» των έως 72 ωρών.

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle June 25, 2026

Dramatic video shows an airplane rocked by devastating earthquakes in Venezuela.



Footage from inside a plane waiting to depart Simon Bolívar International Airport near Caracas captures the terrifying moment powerful earthquakes rocked the passengers who were inside the plane.… pic.twitter.com/D7Y5cFvElO — Fox News (@FoxNews) June 26, 2026

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Ο αριθμός των νεκρών, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκεζ, ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 920, ενώ σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση, τουλάχιστον 2.980 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται δυστυχώς να αυξηθεί σημαντικά, καθώς τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης εντοπίζουν συνεχώς περισσότερα θύματα.

Παράλληλα, η Ζόι Μπρέναν από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης -τον οργανισμό του ΟΗΕ για τη μετανάστευση- δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι περίπου 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πληγεί στη χώρα, με βάση τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις για τον πληθυσμό και τις ζημιές.

Οι αρχικές εκτιμήσεις από δορυφορικές απεικονίσεις έδειξαν ότι το 31,5% των κτιρίων στην Κάτια Λα Μαρ, μια παραθαλάσσια πόλη βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Καράκας, είχαν υποστεί ζημιές, ανέφερε.

A 4.4 magnitude aftershock was recorded early this morning, in La Guaira, Venezuela. It was strongly felt across several parts of the region, according to reports. pic.twitter.com/tLGOYHiZ5v — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 26, 2026

🚨 RESCATE ANIMAL 🚨

Nos llegan imágenes muy duras de la tragedia de los terremotos de #Venezuela.

Muchas personas dagnificadas, también muchos animales.

Los cuerpos de bomberos están realizando una gran labor de rescate, sin dejar atrás a los animales porque #todavidaimporta 🙏 pic.twitter.com/fQWp51vkG2 — Àrees de Gossos Badalona (@areagossosbdn) June 25, 2026

Οι νεκροί αλλοδαποί στη Βενεζουέλα έως στιγμής

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των Ισπανών υπηκόων που έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν πεθάνει έχει αυξηθεί σε τρεις και 99 αγνοούνται.

Ένας Ιταλο-Βενεζουελάνος έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκρός, αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο προσθέτει ότι υπάρχει μια μεγάλη ιταλική κοινότητα στη Βενεζουέλα και είναι «πολύ δύσκολο» αυτή τη στιγμή να εκτιμηθεί πόσοι αγνοούνται.

Εννέα Πορτογάλοι υπήκοοι έχουν πεθάνει, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Νεκροί είναι δύο υπήκοοι Βραζιλίας, ένας άνδρας και μια γυναίκα σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την κινεζική πρεσβεία στο Καράκας, ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι δύο Κινέζοι υπήκοοι έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία αναφορά για Έλληνα υπήκοο θύμα των σεισμών ή αγνοούμενο.

Σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 50.000, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να βρίσκουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται ή εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια καθώς οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Πολλοί κάτοικοι δεν έχουν πού να πάνε μετά την ισοπέδωση των σπιτιών τους στην πόλη-λιμάνι Λα Γκουάιρα, την πρωτεύουσα Καράκας και τις γύρω περιοχές.

📹 Rescates a la desesperada entre las ruinas de los edificios destruidos por los terremotos en Venezuela: en el vídeo, un niño de cuatro años es rescatado ante su familia https://t.co/tHGyEmUNKf pic.twitter.com/THvHzdp3gr — EL PAÍS (@el_pais) June 26, 2026

🇻🇪🙏 A casi 30 horas del terremoto en Venezuela, continúan encontrando personas con vida bajo los escombros. pic.twitter.com/shbWbZ4CyP — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026

Ραγδαία ανταπόκριση για βοήθεια

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν ομάδες διάσωσης στη Βενεζουέλα, αν και δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα φτάσουν, και οι δεσμεύσεις για ξένη βοήθεια καταφθάνουν ραγδαία. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες κατευθύνονται στη χώρα προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό επιζώντων. Ομάδες από τη Χιλή, την Κολομβία, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ιταλία, το Μεξικό, την Ελβετία και τις ΗΠΑ βρίσκονται ήδη στη Βενεζουέλα, ενώ καταφθάνουν ομάδες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τσεχία, τον Ισημερινό, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιορδανία, την Ολλανδία, το Κατάρ και την Ισπανία, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε προσωρινή άρση ορισμένων κυρώσεων στη χώρα, προκειμένου να βοηθήσουν τους σεισμόπληκτους.

¡BIENVENIDO México a Venezuela!



Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos. pic.twitter.com/te87ZvACvK — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

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Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας υπέστη ζημιές και έκλεισε. Ο ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ επισήμανε ότι «οι επόμενες ημέρες θα απαιτήσουν μια τεράστια συλλογική προσπάθεια» για να βοηθηθούν όσοι επλήγησαν από τους σεισμούς. Προειδοποίησε επίσης ότι πριν από την καταστροφή, σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα χρειάζονταν ήδη ανθρωπιστική υποστήριξη.

Η καταστροφή έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τη Βενεζουέλα, η οποία βρισκόταν ήδη σε πολιτική και οικονομική κρίση, με ΜΚΟ να ζητούν την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, καθώς οι επιζώντες του σεισμού προσπαθούν να επικοινωνήσουν με μέλη των οικογενειών τους.

Πηγή: skai.gr

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