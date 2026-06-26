Μέσα στο σκοτάδι και τα συντρίμμια μια νέα ζωή γεννήθηκε στη Βενεζουέλα.

🚨🆘‼️Mientras Venezuela enfrenta una de las jornadas más difíciles tras el devastador terremoto que golpeó al estado La Guaira, una nueva vida llegó al mundo en medio de la emergencia.



Con el apoyo del personal que permanecía atendiendo la contingencia, una madre dio a luz… pic.twitter.com/F9gyWc7li9 June 26, 2026

Ενόσω η γη ακόμα έτρεμε από τους μετασεισμούς και η σκόνη κάλυπτε τα πάντα, μια θαρραλέα γυναίκα γέννησε στην καρδιά της τραγωδίας, στην πόλη Λα Γκουάιρα. Χωρίς φως ή ιατρικό εξοπλισμό η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδάκι.

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Η γυναίκα γέννησε ενώ οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να εργάζονται ανάμεσα στα ερείπια που προκλήθηκαν από τους σεισμούς.

Εν μέσω του χάους, του φόβου και της αβεβαιότητας, η γέννηση αυτού του μωρού έγινε ένα δυνατό σύμβολο ελπίδας για χιλιάδες Βενεζουελάνους, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η ζωή πάντα βρίσκει τρόπο να ανοίξει δρόμο.

Ο αριθμός των νεκρών από τους «δίδυμους» καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας. Ο δεύτερος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ήταν ο ισχυρότερος στη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Οι αγνοούμενοι φθάνουν πλέον τους 50.000.

Πηγή: skai.gr

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