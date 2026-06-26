Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε την Πέμπτη ειδική άδεια που επιτρέπει τη διενέργεια συναλλαγών σχετικών με τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα.

Οι συναλλαγές αυτές, οι οποίες υπό το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων θα ήταν απαγορευμένες, θα επιτρέπονται έως τον Οκτώβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή ανθρωπιστικής και έκτακτης βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

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Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν! Έχω δώσει οδηγίες σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησής μας να προετοιμαστούν για άμεση κινητοποίηση. Θα είμαστε εκεί για τους νέους και σπουδαίους φίλους μας. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καλές», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πηγή: skai.gr

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