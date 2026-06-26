Τραμπ: Το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία με επιθέσεις drones σε πλοία στο Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, υποστηρίζοντας πως εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τα υπόλοιπα τρία.

Ειδικότερα, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερα drones αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Στενό του Ορμούζ. Ένα από τα drones έπληξε το ανώτερο κατάστρωμα μεγάλου και ιδιαίτερα ακριβού φορτηγού πλοίου. Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε τα άλλα τρία drones. Προφανώς, πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μας».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε πώς ή ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα.

Πρόκειται για το πρώτο τέτοιο περιστατικό μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και την έναρξη πιο ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή Evergreen Marine ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι το πλοίο της Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης, επλήγη την Πέμπτη κοντά στις ακτές του Ομάν από «άγνωστο αντικείμενο», ενώ ακολουθούσε διαδρομή που είχε συστήσει η βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO.

Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και το πλοίο συνέχισε αργότερα το ταξίδι του, εγκαταλείποντας τα Στενά του Ορμούζ.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το πλοίο δέχθηκε πυρά από το Ιράν. Από την πλευρά της, η Αρχή Στενού του Περσικού Κόλπου, που έχει συσταθεί από την Τεχεράνη για τη διαχείριση των αιτημάτων διέλευσης από το Στενό, προειδοποίησε ότι η χρήση μη εγκεκριμένων διαδρομών γίνεται «με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και του πλοιάρχου».

Πηγή: skai.gr

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