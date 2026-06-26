Ρωσικό προσωπικό στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ εάν η κατάσταση μείνει σταθερή

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom σχεδιάζει να στείλει ξανά προσωπικό στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στις ερχόμενες εβδομάδες εάν η κατάσταση εκεί παραμείνει σταθερή, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ.

Η Rosatom, η οποία κατασκευάζει δύο νέες μονάδες στο Μπουσέρ, απομάκρυνε εκατοντάδες άτομα που ανήκαν στο προσωπικό του σταθμού, μετά τον πόλεμο που κήρυξαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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