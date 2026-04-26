Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αφότου ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν, επέζησε από απόπειρα δολοφονίας στο ξενοδοχείο Washington Hilton, μια παρόμοια σκηνή πανικού εκτυλίχθηκε στον ίδιο χώρο το βράδυ του Σαββάτου.

Το ξενοδοχείο Washington Hilton, ο χώρος όπου διεξάγεται το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αποκαλείται μερικές φορές από τους ντόπιους ως «Hinckley Hilton». Πρόκειται για αναφορά στον πυροβολισμό του Ρίγκαν στις 30 Μαρτίου το 1981. Κατά τη διάρκεια εκείνου του περιστατικού, ο Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ (John Hinckley Jr) πυροβόλησε έξι φορές εναντίον του Ρίγκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

John Hinckley

Μία από τις σφαίρες εξοστρακίστηκε στην προεδρική λιμουζίνα και έπληξε τον Ρόναλντ Ρίγκαν στο στήθος, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ο εκπρόσωπος Τύπου, Τζέιμς Μπρέιντι (James Brady), ένας αστυνομικός και ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το The Times of India.

Πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών φυγάδευσαν γρήγορα τον Ρίγκαν μέσα στο όχημα και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και επέζησε, όπως αναφέρει το Fox News.

Ο Τζον Χίνκλεϊ Τζούνιορ συνελήφθη στο σημείο και αργότερα κρίθηκε αθώος λόγω ψυχικής νόσου.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οδηγήθηκε εσπευσμένα σε ασφαλές μέρος αφού αναφέρθηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, προκαλώντας πανικό μέσα στον χώρο και μια άμεση, μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Την ώρα που καθόταν στο κεντρικό τραπέζι, ο Τραμπ φαίνεται πως ξαφνιάστηκε όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και μπήκαν στην αίθουσα δυνάμεις ασφαλείας, ενώ η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ φαίνεται σοκαρισμένη. Στη συνέχεια ακούστηκαν φωνές και οι φράσεις «Μείνετε κάτω!» και «Πέστε κάτω!», καθώς οι καλεσμένοι —συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και μελών του υπουργικού συμβουλίου - απομακρύνονταν ή έμπαιναν κάτω από τα τραπέζια για να καλυφθούν.

Μέσα στο χάος που ακολούθησε, πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα όπλα ανά χείρας, περικύκλωσαν γρήγορα τον Ντόναλντ Τραμπ και τον συνόδευσαν εκτός σκηνής, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρέμεναν σκυμμένοι σε κατάσταση σοκ.

Η μουσική σταμάτησε απότομα και η αίθουσα χορού του Washington Hilton βυθίστηκε στη σιωπή καθώς οι πράκτορες κινούνταν ανάμεσα στα τραπέζια και σε όλο τον χώρο, ασφαλίζοντας την περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social μετά το περιστατικό, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε «ένα ιδιαίτερο βράδυ» και επαίνεσε τις υπηρεσίες ασφαλείας για την «φανταστική δουλειά» που έκαναν. Δήλωσε, επιπλέον, ότι ο δράστης συνελήφθη.

Το Washington Hilton, που φιλοξενεί επί σειρά ετών το δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παραμένει συνήθως ανοιχτό για το κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επιτρέποντας στους τακτικούς ενοίκους να κινούνται στο ξενοδοχείο ως συνήθως.

Οι προσπάθειες ασφαλείας επικεντρώνονται γενικά στην αίθουσα χορού και όχι σε ολόκληρο το κτίριο, με περιορισμένο έλεγχο για όσους δεν παρευρίσκονται στο ίδιο το δείπνο.

Στο παρελθόν, αυτή η διαχείριση έχει επιτρέψει κατά καιρούς κατά καιρούς να προκληθεί αναστάτωση σε δημόσιους χώρους όπως το λόμπι, συμπεριλαμβανομένων διαμαρτυριών όπου άτομα είχαν ανοίξει πανό ή είχαν πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις πριν απομακρυνθούν από την ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

