Γνωρίζουμε πότε τελειώνουν οι προεδρικές εκστρατείες στις ΗΠΑ, αλλά όχι πάντα πότε αρχίζουν. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα σε μια σοβαρά διχασμένη χώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο απόλυτος νικητής.

Και ενώ δεν είναι σαφές πότε ξεκίνησε η εκστρατεία -είτε με την παρουσίαση της υποψηφιότητας του Τραμπ τον Νοέμβριο του 2022 είτε με την ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν τον Απρίλιο του επόμενου έτους ότι θα διεκδικήσει την επανεκλογή του- είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το σημείο καμπής της: Στις 27 Ιουνίου, όταν διεξήχθη στην Ατλάντα ένα ντιμπέιτ που έφερε αντιμέτωπους τους δύο υποψηφίους. Εκεί όλοι αντιληφθήκαμε τις σωματικές και πνευματικές ικανότητες του Μπάιντεν, που είχε ως αποτέλεσμα να αποσυρθεί από την κούρσα.

Εκείνη η ημέρα σηματοδοτεί την αρχή αυτού του ταξιδιού, μέσα από τα πιο αξιομνημόνευτα σχόλια της πιο... περίεργης εκστρατείας στην πρόσφατη ιστορία. Ένα τρελό τρενάκι του τρόμου με ανατροπές τόσο απροσδόκητες, όσο η απόφαση να μην επιδιωχθεί η επανεκλογή του προέδρου για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, δύο απόπειρες δολοφονίας και η αλματώδης άνοδος μιας υποψήφιας που, αρχικά, λίγοι εμπιστεύονταν. Ο λόγος για την Κάμαλα Χάρις.

«Επιτέλους νικήσαμε το Medicare»

Έντεκα λεπτά εκείνης της βραδιάς στην Ατλάντα, ο Μπάιντεν χάθηκε σε έναν λαβύρινθο που ο ίδιος δημιούργησε, σε μια ομιλία που δεν έβγαζε νόημα και κατέληγε σε ανοησίες: «Επιτέλους νικήσαμε το Medicare», είπε, αναφέροντας το δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ ήθελε να μιλήσει για την πανδημία. «Δεν νομίζω ότι ξέρει καν τι λέει», είπε ο Τραμπ μετά από λίγο.

Ήταν μια καταστροφική βραδιά, η οποία κατέληξε να συνοψίζεται σε μια λέξη: πανικός. Αυτό ένιωσαν οι Δημοκρατικοί όταν είδαν ότι ο «καπετάνιος» τους έπεσε πάνω σε ένα παγόβουνο. Οι φωνές που ζητούσαν την παραίτησή του, από τα editorials των μέσων ενημέρωσης μέχρι τους σχολιαστές, από τα μεγάλα κεφάλια του κόμματος μέχρι τους μικρούς, κατέληξαν να στρίψουν το χέρι του υποψηφίου, και ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τις προσπάθειές του με μια επιστολή που κυκλοφόρησε στις 22 Ιουλίου στο Χ: «Είναι προς το συμφέρον του κόμματός μου και της χώρας να παραιτηθώ», έγραψε.

«Πολεμήστε, πολεμήστε, πολεμήστε!»

Στις 13 Ιουλίου, συνέβη το αδιανόητο: μια σφαίρα που εκτοξεύτηκε από έναν ελεύθερο σκοπευτή, τον Thomas Matthew Crooks, έναν 20χρονο του οποίου τα κίνητρα παραμένουν ασαφή, δεν πέτυχε τον Τραμπ κατά 0,6 εκατοστά. Αρκετοί πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια του πρώην προέδρου και οι οποίοι εκείνη την ημέρα απέτυχαν στην αποστολή τους, έτρεξαν να τον καλύψουν με το σώμα τους. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο Τραμπ έγινε ήρωας. Ο ίδιος σήκωσε τη γροθιά του και φώναξε στο πλήθος: «Πολεμήστε, πολεμήστε, πολεμήστε!». Η φράση αυτή -όπως και δεκάδες άλλες δηλώσεις του Τραμπ «γεννήθηκαν» από αυτοσχεδιασμό- έγινε σύνθημα της εκστρατείας του και κραυγή συσπείρωσης για τους οπαδούς του.

Οι άτεκνες κυρίες με τις γάτες…

Αυτή η ατάκα, πραγματικά, αξίζει μια αναφορά, δεδομένης της φήμης που απέκτησε μέσα σε λίγες ημέρες, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του J. D. Vance. Η δήλωση προέρχεται από μια συνέντευξη του 2021, με τον τότε παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον.

Ο Βανς έκανε προεκλογική εκστρατεία για την έδρα του στη Γερουσία και παραπονέθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κυβερνώνται από μια συμμορία που αποτελείται από Δημοκρατικούς, εταιρικούς ολιγάρχες και «ένα μάτσο άτεκνες, γατόφιλες κυρίες, που είναι δυστυχισμένες με τη ζωή τους και τις επιλογές που έχουν κάνει, και έτσι θέλουν να κάνουν δυστυχισμένη και την υπόλοιπη χώρα». Η μισογυνιστική αναφορά του έκανε κακό χαμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -και όχι μόνο- και έγινε ιδανικό σλόγκαν για μπλουζάκια γυναικών που είναι περήφανες για τις αποφάσεις τους.

«Τρώνε τα σκυλιά»

Στις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο και μοναδικό ντιμπέιτ μεταξύ των υποψηφίων. Έληξε με μια ξεκάθαρη νίκη της Χάρις. Οι δύο υποψήφιοι συζητούσαν για τη μετανάστευση, όταν ο Τραμπ έκανε το θαύμα του και είπε (μπροστά σε 60 εκατ. ανθρώπους που το παρακολουθούσαν) μια αβάσιμη θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφόρησε από λογαριασμούς που συνδέονται με μια νεοναζιστική ομάδα. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι Αϊτινοί που ζουν στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο τρώνε τα κατοικίδια των γειτόνων τους. «Τρώνε τα σκυλιά, οι άνθρωποι που ήρθαν, τρώνε τις γάτες. Τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων που ζουν εκεί και αυτό συμβαίνει στη χώρα μας και είναι ντροπή», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν είμαι απλώς ένας MAGA, είμαι ένας σκοτεινός MAGA»

Η πιο παράξενη προσθήκη στην καμπάνια του Τραμπ αφορά τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον Ίλον Μασκ. Όχι μόνο έχει κάνει γενναιόδωρες δωρεές στο «φιλαράκι» του (τουλάχιστον 75 εκατ. δολάρια), αλλά ο ιδιοκτήτης της Tesla, της SpaceX και της X διοργάνωσε συγκεντρώσεις στην Πενσυλβάνια, τη μητέρα όλων των κρίσιμων πολιτειών. Πριν βγει στον δρόμο, συνόδευσε τον υποψήφιο στις 5 Οκτωβρίου, εκεί που έγινε η πρώτη απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ. Ο Μασκ μπήκε ορμητικά, ντυμένος στα μαύρα και είπε: «Δεν είμαι απλά MAGA, είμαι σκοτεινός MAGA». «MAGA» είναι, φυσικά, το ακρωνύμιο για το «Make America Great Again», το μεγάλο σύνθημα του Τραμπισμού, που ζητά την επιστροφή ενός υποτιθέμενου χαμένου μεγαλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, λοιπόν, θα το δούμε στην πράξη...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.