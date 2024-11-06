Ακροδεξιοί Ευρωπαίοι ηγέτες θετικά διακείμενοι στη νίκη Τραμπ

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το ποιοι ηγέτες και ανώτατοι αξιωματούχοι στην Ευρώπη ήταν οι πιο χαρούμενοι με τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές:

Οι ακροδεξιοί.... που συμμερίζονται τον λαϊκισμό και την αντιμεταναστευτική στάση του Ρεπουμπλικάνου. Και δεν το έκρυψαν, υποδεχόμενοι με εγκάρδια μηνήματα τις ειδήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και προτού ξεκαθαρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Καλή επιτυχία στη δουλειά σου, πρόεδρε!» δήλωσε η ακροδεξιά Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Συγχαρητήρια, κύριε πρόεδρε... Τα καταφέρατε!», είπε από τη πλευρά του ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας, Αντρέι Ντούντα.

Ο Ολλανδός ακροδεξιός λαϊκιστής πολιτικός Χέερτ Βίλντερς δήλωσε: «Συγχαρητήρια Αμερική! Μην σταματάτε ποτέ, συνεχίστε πάντα να αγωνίζεστε και να κερδίζετε εκλογές!»

Ένας ακόμη από αυτό το πολιτικό φάσμα που σίγουρα δεν θα μπορούσε να λείπει, ο Όυγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, φίλος και θαυμαστής του Τραμπ, έκανε λόγο για «εκθαμβωτική» εκλογική νίκη του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου. Θα φέρει «ελπίδα για ειρήνη στον κόσμο», είπε ο εθνικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός... το "αγκάθι" ανάμεσα στους ηγέτες των «27», ο οποίος έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, αλλά και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, πολιτικοί από τον χώρο του κέντρου και οικονομολόγοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί μπροστά στη νέα θητεία Τραμπ και στις επιπτώσεις που θα έχει αυτή στον πόλεμο στην Ουκρανία και στο εμπόριο.

Οι ηγέτες στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, τόσο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όσο και στις Βρυξέλλες, υποδέχθηκαν πιο μετρημένα τη νίκη Τραμπ, τονίζοντας την αξία των διατλαντικών δεσμών και της συνεργασίας.

Πολλοί από τους ηγέτες θυμούνται καλά τις εντάσεις που επηρέασαν τις αμερικανο-ευρωπαϊκές σχέσεις κατά την προηγούμενη θητεία Τραμπ στον Λευκό Οίκο από το 2017 έως το 2021: προειδοποιήσεις για χαμηλές αμυντικές δαπάνες, δασμούς και απειλές εμπορικών πολέμων, επαίνους για αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Από τη σκοπιά των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, η Ουκρανία και η μελλοντική πολιτική των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τον πόλεμο εκεί, αποτελεί το κεντρικό μέλημα.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ έλεγε συχνά ότι μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες. Αυτό εγείρει ενησυχίες στις Βρυξέλλες ότι θα μπορούσε να αναγκάσει την Ουκρανία σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, διακόπτοντας την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.

Στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων, ενδεχομένως να υποσχόταν στον Πούτιν ότι θα σταματούσε την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς. Από τη σκοπιά των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών, μια τέτοια κίνηση θα ήταν εξωφρενική και εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη.

Σε ζητήματα οικονομίας και εμπορίου, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ προανήγγειλε ότι θα επιβάλει νέους δασμούς στις εισαγωγές στις ΗΠΑ μεταξύ 10-20% – και έως και 60% σε προϊόντα από την Κίνα.

Ο ίδιος ελπίζει ότι αυτό θα ενισχύσει τις ΗΠΑ ως τόπο παραγωγής και θα μειώσει το τρέχον εμπορικό έλλειμμα.

Ο Τραμπ εκνευρίζεται που ευρωπαϊκές εταιρείες πωλούν πολύ περισσότερα αγαθά στις ΗΠΑ από ό,τι οι αμερικανικές εταιρείες στην Ευρώπη. Για τις εταιρείες της ΕΕ, οι ΗΠΑ ήταν η σημαντικότερη εξαγωγική αγορά αγαθών το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

