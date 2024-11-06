Αντιμέτωπη με νέα κριτική αναμένεται να βρεθεί η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, καθώς ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Τζάτσι Χανέγκμπι, ερευνάται για δωροδοκία, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο Χανέγκμπι φέρεται να έγραψε μια συστατική επιστολή για την οποία έλαβε, μέσω τρίτου, 10.000 σέκελ πριν από περίπου επτά χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργού Περιφερειακής Συνεργασίας, ο Χανέγκμπι φέρεται να έγραψε μια συστατική επιστολή για έναν εργολάβο που ήθελε να κατασκευάσει ένα αεροδρόμιο στην περιοχή της Ιερουσαλήμ.

οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπό έρευνα βρίσκεται και ο εργολάβος.

Η αποκάλυψη έρχεται λίγες ημέρες μετά αφότου η ισραηλινή κυβέρνηση βρέθηκε στο στόχαστρο κριτικής μετά την αποκάλυψη ότι στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ύποπτος για διαρροή ευαίσθητων εγγράφων ασφαλείας στο πλαίσιο ενορχηστρωμένης εκστρατείας για την αποτροπή της συμφωνίας ομήρων, με βάση δικαστικά έγγραφα, που αποκαλύφθηκαν το βράδυ της Κυριακής.

Σημειώνεται ότι χθες σε μία εξέλιξη που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και διαμαρτυριών, ο Νετανιάχου απέλυσε από τη θέση του υπουργού Άμυνας τον Γιόαβ Γκάλαντ, επικαλούμενος χάσμα στην επικοινωνία των δύο λόγω των συνεχιζόμενων διαφωνιών στη διαχείριση του πολέμου.





Πηγή: skai.gr

