Βιετνάμ: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Σώοι οι πιλότοι

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων του Βιετνάμ συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Μπιν Ντιν του Βιετνάμ, ωστόσο οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν και σώθηκαν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας της χώρας, οι πιλότοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος – ένα ρωσικής κατασκευής δικινητήριο Yak-130 – όταν διαπίστωσαν πως υπήρχε βλάβη στο σύστημα προσγείωσης (σ.σ. δεν κατέβαιναν οι τροχοί).

Ύστερα από αρκετές ώρες, οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν από συνεργεία διάσωσης που τους αναζητούσαν σε δασική έκταση.

Πέρυσι, ένας πιλότος βρήκε τον θάνατο σε εκπαιδευτική πτήση, κατά την προσπάθειά του να προσγειώσει ένα ρωσικής κατασκευής Su-22 σε αεροδρόμιο του Βιετνάμ.

Το Βιετνάμ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία για να καλύψει τις αμυντικές του ανάγκες, αν και τα τελευταία χρόνια επιδιώκει να προσεγγίσει και άλλους προμηθευτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

