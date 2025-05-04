Στα ύψη βρίσκεται και πάλι το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή μετά τη σημερινή επίθεση των υποστηριζόμενων από την Τεχεράνη ανταρτών Χούθι της Υεμένης στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ.

Την υπόσχεσή του να απαντήσει στους Χούθι και τους Ιρανούς «αφεντάδες» τους έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποσχέθηκε να απαντήσει στο Ιράν «όποτε και όπου αποφασιστεί».

«Οι επιθέσεις των Χούθι προέρχονται από το Ιράν. Το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση των Χούθι εναντίον του κύριου αεροδρομίου μας στους Ιρανούς αρχηγούς της τρομοκρατίας», έγραψε ο Νετανιάχου στο X, αναδημοσιεύοντας ένα μήνυμα του Μαρτίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο αποδίδονταν επίσης ευθύνες στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις από την Υεμένη.

Νωρίτερα, στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram ο Νετανιάχουν έγραψε: «Έχουμε δράσει εναντίον τους στο παρελθόν και θα δράσουμε (και) στο μέλλον αλλά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες (...) αυτό δεν θα περάσει με 'ένα μοναδικό μπουμ' αλλά θα υπάρξουν 'πολλά μπουμ'».

🚨Breaking News



Yemeni Missile Hits Ben Gurion Airport.



All flights canceled. pic.twitter.com/tiGNIHwLue — Iran Military (@IRIran_Military) May 4, 2025

Ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προσγειώθηκε κοντά στον κύριο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ αφού απέτυχε η ισραηλινή αεράμυνα να τον αναχαιτίσει με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να τραυματιστούν από την έκρηξη, ενώ άλλα δύο τραυματίστηκαν καθ' οδόν προς ένα καταφύγιο.

Ο ανώτερος διοικητής της ισραηλινής αστυνομίας, Yair Hetzroni, έδειξε στους δημοσιογράφους έναν κρατήρα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου.

«Μπορείτε να δείτε τη σκηνή ακριβώς πίσω μας εδώ, μια τρύπα που άνοιξε με διάμετρο δεκάδων μέτρων και βάθος δεκάδων μέτρων», είπε ο Hetzroni, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν σημαντικές ζημιές.

Οι IDF διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί απέτυχαν οι προσπάθειες αναχαίτισης του πυραύλου.

«Θα ανταποδώσουμε σε περίπτωση επίθεσης από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ»

Την ίδια ώρα, ο Ιρανός υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα ανταποδώσει σε περίπτωση επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ.

«Εάν αυτός ο πόλεμος ξεκινήσει από τις ΗΠΑ ή το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ), το Ιράν θα στοχεύσει τα συμφέροντα, τις βάσεις και τις δυνάμεις τους - όπου κι αν βρίσκονται και όποτε κριθεί απαραίτητο», δήλωσε ο Νασιρζαντέχ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Υπουργικό για το «επόμενο στάδιο» του πολέμου στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας σήμερα για να συζητήσει την επέκταση της επίθεσης στη Γάζα και μια πιθανή επανέναρξη της βοήθειας προς τον πολιορκημένο θύλακα, δήλωσαν δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Κυριακή ο Νετανιάχου δήλωσε ότι συγκαλεί το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας για να συζητήσει «το επόμενο στάδιο» του πολέμου στη Γάζα.

Δεν είναι σαφές εάν οι υπουργοί θα δώσουν την τελική έγκριση στη συνάντηση, αλλά ο στρατός έχει ήδη αρχίσει να εκδίδει δεκάδες χιλιάδες διαταγές επιστράτευσης για τις εφεδρικές του δυνάμεις, επιδιώκοντας να επεκτείνει την εκστρατεία στη Γάζα, δήλωσε ο επικεφαλής του την Κυριακή.

«Αυξάνουμε την πίεση με στόχο την επιστροφή του λαού μας (των ομήρων) και την ήττα της Χαμάς», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ στα στρατεύματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.