Να προσεγγίσουν επιστήμονες με έδρα τις ΗΠΑ που έχουν πληγεί από την καταστολή του ακαδημαϊκού χώρου λόγω των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ προσπαθούν Γαλλία και ΕΕ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προετοιμάζουν να προβούν σε ανακοινώσεις τη Δευτέρα το πρωί στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι, σχετικά με τα κίνητρα που θα δώσουν για την εγκατάσταση ερευνητών στην Ευρώπη.

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετέχουν Ευρωπαίοι ακαδημαϊκοί και Ευρωπαίοι επίτροποι, αποτελεί την τελευταία προσπάθεια να ανοίξουν οι πόρτες της Ευρώπης σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές με έδρα τις ΗΠΑ, οι οποίοι φοβούνται ότι το έργο τους απειλείται από τις περικοπές των ομοσπονδιακών δαπανών για τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς, καθώς και από τη στοχοποίηση των αμερικανικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω των πολιτικών για την ποικιλομορφία.

Το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι η κίνηση αυτή έρχεται «σε μια εποχή που οι ακαδημαϊκές ελευθερίες αντιμετωπίζουν μια σειρά από... απειλές» και όταν η Ευρώπη «είναι μια ελκυστική ήπειρος».

Αξιωματούχος των Ηλυσίων δήλωσε: «Είμαστε ένας χώρος όπου υπάρχει ελευθερία στην έρευνα και δεν υπάρχουν θέματα ταμπού». Ο αξιωματούχος είπε ότι η εκδήλωση είχε ως στόχο «να επιβεβαιώσει τη Γαλλία και την Ευρώπη ως σταθερούς χώρους που μπορούν να εγγυηθούν ελευθερίες και ακαδημαϊκή έρευνα».

Η εκδήλωση της Δευτέρας, με τίτλο «Επιλέξτε την Ευρώπη για την επιστήμη», έρχεται μετά από επιστολή 13 ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτρέποντάς την να κινηθεί γρήγορα για να προσελκύσει ακαδημαϊκά ταλέντα.

Η Γαλλία ξεκίνησε τη δική της πρωτοβουλία «Επιλέξτε τη Γαλλία για την επιστήμη» τον Απρίλιο, με μια ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις για τη φιλοξενία διεθνών ερευνητών.

Το γαλλικό υπουργείο έρευνας δήλωσε στο AFP: «Ορισμένοι ξένοι ερευνητές έχουν ήδη φτάσει στη Γαλλία για να εξοικειωθούν με την υποδομή, περιμένοντας τη δημιουργία των κεφαλαίων και της πλατφόρμας».

Τις τελευταίες ημέρες, το κορυφαίο επιστημονικό ερευνητικό κέντρο της Γαλλίας, CNRS, ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία για την προσέλκυση ξένων εργαζομένων των οποίων η έρευνα απειλείται, καθώς και Γάλλων ερευνητών που εργάζονται στο εξωτερικό, μερικοί από τους οποίους «δεν θέλουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ», δήλωσε στο AFP ο πρόεδρός του, Αντουάν Πετί.

Στη Γαλλία, το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ασφαλής χώρος για την επιστήμη» τον Μάρτιο και αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους ξένους ερευνητές τον Ιούνιο.

Σε επιστολή του προς τα γαλλικά πανεπιστήμια τον Μάρτιο, ο Φιλίπ Μπατίστ, υπουργός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας της Γαλλίας, έγραψε: «Πολλοί γνωστοί ερευνητές αμφισβητούν ήδη το μέλλον τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα θέλαμε φυσικά να καλωσορίσουμε έναν ορισμένο αριθμό από αυτούς».

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν, επειδή οι επενδύσεις στην έρευνα στις ΗΠΑ -συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων ιδιωτικού-δημόσιου τομέα- είναι εδώ και πολλά χρόνια μεγαλύτερες από ό,τι στην Ευρώπη. Επί δεκαετίες, η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ στις επενδύσεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Γάλλοι ερευνητές έχουν θέσει τακτικά το ζήτημα των συγκριτικά χαμηλών μισθών και των επισφαλών συμβάσεων για πολλούς ερευνητές στη Γαλλία. Κατά μέσο όρο, ένας ακαδημαϊκός ερευνητής στις ΗΠΑ αμείβεται περισσότερο από τον αντίστοιχο του στη Γαλλία. Τα συνδικάτα στη Γαλλία έχουν ζητήσει καλύτερες συμβάσεις, καλύτερες μισθολογικές διατάξεις και καλύτερη χρηματοδότηση σε όλους τους τομείς στα ερευνητικά ιδρύματα.

