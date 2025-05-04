Μια σειρά απαγωγών, που σχετίζονται με τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων ερευνά η γαλλική αστυνομία μετά την απαγωγή ενός 60χρονου άνδρα, του οποίου μάλιστα οι απαγωγείς του έκοψαν ένα από τα δάχτυλά του, απαιτώντας λύτρα από τον εκατομμυριούχο γιο του.

Πρόκειται για μία από τις πολλές απαγωγές ατόμων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα οι οποίοι ασχολούνται με κρυπτονομίσματα στη Γαλλία και τη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian. Ο 60χρονος άνδρας ο οποίος κατείχε μαζί με τον γιο του μια εταιρεία μάρκετινγκ κρυπτονομισμάτων, αφέθηκε ελεύθερος από ένα σπίτι νότια του Παρισιού το βράδυ του Σαββάτου. Κρατούνταν για περισσότερες από δύο ημέρες. Ένα από τα δάχτυλα του άνδρα είχε κοπεί και οι ερευνητές φοβόντουσαν ότι θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει οι απαγωγείς σε περαιτέρω ακρωτηριασμούς αν δεν τον είχαν σώσει.

Ο άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, απήχθη μέρα μεσημέρι στις 10:30 π.μ. το πρωί της Πέμπτης, καθώς περπατούσε σε έναν δρόμο στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού. Τέσσερις άνδρες με μάσκες του σκι τον ανάγκασαν να μπει σε ένα φορτηγάκι διανομής. Ο 60χρονος αφέθηκε ελεύθερος μετά από έφοδο της αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου στο σπίτι που τον κρατούσαν όμηρο, στην περιοχή Εσόν. Πέντε ύποπτοι, ηλικίας περίπου 20 ετών, συνελήφθησαν στο σπίτι.

Η σύζυγος του θύματος δήλωσε στους ερευνητές ότι ο σύζυγός της και ο πλούσιος γιος της, οι οποίοι και οι δύο κατείχαν μια εταιρεία μάρκετινγκ κρυπτονομισμάτων στη Μάλτα, είχαν δεχθεί απειλές στο παρελθόν, ανέφερε αστυνομική πηγή.

Η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι δράστες ζήτησαν λύτρα ύψους 5-7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν καταβλήθηκαν. Οι πέντε ύποπτοι για την απαγωγή, ηλικίας μεταξύ 20 και 27 ετών, εξακολουθούν να ανακρίνονται από την αστυνομία την Κυριακή.

Η απαγωγή είναι η τελευταία σε μια σειρά απαγωγών ατόμων με κρυπτονομίσματα στη Γαλλία και τις γειτονικές χώρες.

Ο Ντέιβιντ Μπάλαντ, συνιδρυτής της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Ledger, η οποία αποτιμάται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, απήχθη μαζί με τη σύντροφό του στις 21 Ιανουαρίου στο σπίτι τους στο Μερό, κοντά στην Μπουρζ στην κεντρική Γαλλία. Του έκοψαν επίσης ένα δάχτυλο.

Η αστυνομία επικοινώνησε με τον συνεργάτη του Balland, ο οποίος έλαβε ένα βίντεο με το δάχτυλο, μαζί με μια απαίτηση για λύτρα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Balland αφέθηκε ελεύθερος μετά από έφοδο της αστυνομίας λίγο αργότερα. Ο συνεργάτης του βρέθηκε δεμένος στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου σε ένα πάρκινγκ στην περιοχή Essonne, νότια του Παρισιού, την επόμενη μέρα.

Εννέα ύποπτοι βρίσκονται υπό ποινική έρευνα για την υπόθεση αυτή, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως αρχηγού της σπείρας, ηλικίας 26 ετών, ο οποίος έχει ποινικό μητρώο για προηγούμενη απαγωγή.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο 56χρονος πατέρας ενός Γάλλου influencer κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντουμπάι, έγινε στόχος φερόμενης απαγωγής στην ανατολική Γαλλία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι δράστες έφτασαν στο σπίτι του άνδρα, έδεσαν τη γυναίκα και την κόρη του και τον ανάγκασαν να μπει σε ένα αυτοκίνητο. Ο γιος του άνδρα, ο οποίος ήταν influencer, έλαβε αίτημα για λύτρα και επικοινώνησε με την αστυνομία. Οι δύο γυναίκες αφέθηκαν γρήγορα ελεύθερες. Ο άνδρας εντοπίστηκε μόλις 24 ώρες αργότερα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στη Νορμανδία, δεμένος και με σημάδια σωματικής βίας, αφού τον είχαν ραντίσει με βενζίνη.

Άλλες απαγωγές ατόμων που ασχολούνται με κρυπτονομίσματα ή των συνεργατών τους αναφέρθηκαν στην Ισπανία και το Βέλγιο τους τελευταίους πέντε μήνες.

