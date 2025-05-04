Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Μια υπόθεση που ξεκίνησε ως ζήτημα ασφαλείας, εξελίχθηκε σε ανοιχτό μέτωπο ανάμεσα στον Πρίγκιπα Χάρι, τη βρετανική κυβέρνηση και όπως όλα δείχνουν το ίδιο το Παλάτι.

Ο Πρίγκιπας Χάρι έδωσε την τελευταία του μάχη, όχι μέσα στα Ανάκτορα αυτή τη φορά, αλλά στις δικαστικές αίθουσες. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα και μετακόμισε μόνιμα στις ΗΠΑ, η βρετανική κυβέρνηση του αφαίρεσε το αυτόματο δικαίωμα κρατικής ασφάλειας, μια απόφαση που ο ίδιος θεωρεί επικίνδυνη και άδικη. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες προσφυγές και ενστάσεις, με τον Χάρι να φτάνει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να εξεταστεί ξανά η ανάγκη προστασίας για εκείνον, τη Μέγκαν και τα παιδιά τους.



Όμως οι δικαστές ήταν ξεκάθαροι: "Οι κανονισμοί εφαρμόστηκαν όπως έπρεπε". Mετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Πρίγκιπας Χάρι, κάνει για ακόμη μια φορά αυτό που ξέρει καλά! Δίνει μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο BBC και μιλάει για την απόφαση, τη σχέση του με το πατέρα του και τα συναισθήματά του. «Είμαι συντετριμμένος», είπε, εκφράζοντας τον θυμό και την απογοήτευσή του για μια απόφαση που, όπως τονίζει, θέτει σε κίνδυνο την ίδια του την οικογένεια.

Ο δούκας του Σάσεξ δήλωσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του να φέρνει τη Μέγκαν και τα παιδιά τους πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο: «Δεν μπορώ να τους φέρω εδώ με ασφάλεια, υπό αυτές τις συνθήκες». Αναφέρθηκε στην επιτροπή RAVEC, που χειρίζεται την ασφάλεια των μελών της βασιλικής οικογένειας, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε «παρέμβαση από το Παλάτι» και πως η απόφαση ήταν ένα «καλοστημένο χτύπημα από το σύστημα».

Πιο προσωπικά από ποτέ, παραδέχτηκε ότι η κατάσταση έχει απομακρύνει ακόμα και τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο: «Δεν μου μιλάει πια, εξαιτίας αυτής της ιστορίας. Αλλά δεν θέλω άλλο πόλεμο. Η ζωή είναι πολύτιμη». «Δεν ξέρω πόσος χρόνος έχει απομείνει στον πατέρα μου», είπε με εμφανή συγκίνηση ο Χάρι και παρά τα όσα έχουν συμβεί, δεν έκρυψε την ανάγκη του για επανασύνδεση: «Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθούμε. Τους έχω συγχωρήσει όλους, αλλά αυτή η υπόθεση μας κρατά πίσω».

Η νομική του ήττα τον πονάει, αλλά όπως λέει, αυτό που τον πονάει περισσότερο είναι ότι «κάποιοι θεωρούν πως νίκησαν» και πως «υπάρχουν άνθρωποι που επιθυμούν το κακό του και νιώθουν ικανοποιημένοι με αυτή την έκβαση».

Αναφερόμενος στα παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ, είπε: «Είναι θλιβερό που δεν μπορώ να τους δείξω την πατρίδα μου. Αγαπώ αυτή τη χώρα, πάντα την αγαπούσα, παρά τα όσα έχουν γίνει». Δεν σκοπεύει να συνεχίσει νομικά: «Αυτή η υπόθεση μου απέδειξε ότι δεν υπήρχε τρόπος να κερδίσω. Εύχομαι να μου το είχε πει κάποιος νωρίτερα».

Ωστόσο ο Χάρι ζήτησε δημόσια την παρέμβαση του πρωθυπουργού Keir Rodney Starmer

και της Υπουργού Εσωτερικών Yvette Cooper , καλώντας τους να επανεξετάσουν τη διαδικασία και τη λειτουργία της RAVEC: «Όταν συνειδητοποίησα ότι άνθρωπος του Παλατιού συμμετείχε στην επιτροπή, μου έπεσε το σαγόνι».

Η συνέντευξή του ήταν γεμάτη συγκίνηση, παράπονο αλλά και (για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια)διάθεση για συμφιλίωση.

Η λιτή απάντηση του Μπάκιγχαμ

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, από την πλευρά του, κράτησε αποστάσεις όπως συνηθίζει να κάνει. Απάντησε με μια λιτή δήλωση, αποφεύγοντας να σχολιάσει ευθέως τις αιχμές του Χάρι ή τις προσωπικές του αναφορές. «Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν εξεταστεί επανειλημμένα και με σχολαστική προσοχή από τα δικαστήρια, με την ίδια κατάληξη κάθε φορά», ήταν η επίσημη τοποθέτηση.

Το Παλάτι δεν σχολίασε τις αιχμές περί εμπλοκής του στη διαδικασία, ούτε τις δηλώσεις του Χάρι για τον πατέρα του και την απομάκρυνσή τους, συνεχίζοντας τη στρατηγική της "σιωπής" απέναντι στις δημόσιες τοποθετήσεις του δούκα του Σάσεξ.

Πηγή: skai.gr

