Ανεβαίνει το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μετά την επίθεση των Χούθι της Υεμένης σήμερα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ.

Ο Ιρανός υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα ανταποδώσει σε περίπτωση επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ.

«Εάν αυτός ο πόλεμος ξεκινήσει από τις ΗΠΑ ή το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ), το Ιράν θα στοχεύσει τα συμφέροντα, τις βάσεις και τις δυνάμεις τους - όπου κι αν βρίσκονται και όποτε κριθεί απαραίτητο», δήλωσε ο Νασιρζαντέχ στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε να απαντήσει στους Χούθι και τους Ιρανούς «αφεντάδες» τους για τη σημερινή επίθεση.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποσχέθηκε να απαντήσει στο Ιράν «όποτε και όπου αποφασιστεί».

«Οι επιθέσεις των Χούθι προέρχονται από το Ιράν. Το Ισραήλ θα απαντήσει στην επίθεση των Χούθι εναντίον του κύριου αεροδρομίου μας στους Ιρανούς αρχηγούς της τρομοκρατίας», έγραψε ο Νετανιάχου στο X, αναδημοσιεύοντας ένα μήνυμα του Μαρτίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο αποδίδονταν επίσης ευθύνες στην Τεχεράνη για τις επιθέσεις από την Υεμένη.

Νωρίτερα, στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram ο Νετανιάχουν έγραψε: «Έχουμε δράσει εναντίον τους στο παρελθόν και θα δράσουμε (και) στο μέλλον αλλά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες (...) αυτό δεν θα περάσει με 'ένα μοναδικό μπουμ' αλλά θα υπάρξουν 'πολλά μπουμ'».

