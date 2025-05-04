Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε σήμερα αντίποινα εναντίον των Χούθι της Υεμένης, μετά την εκτόξευση πυραύλου που έπληξε την περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

«Έχουμε δράσει εναντίον τους στο παρελθόν και θα δράσουμε (και) στο μέλλον αλλά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες (...) αυτό δεν θα περάσει με 'ένα μοναδικό μπουμ' αλλά θα υπάρξουν 'πολλά μπουμ'», είπε ο Νετανιάχου σε ένα βίντεο στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram.

Για αντίποινα έκανε λόγο και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ισραήλ Κατζ, ο οποίος δήλωσε: «Όποιος μας χτυπήσει, θα τον χτυπήσουμε επτά φορές πιο δυνατά».

Ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προσγειώθηκε κοντά στον κύριο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ αφού απέτυχε η ισραηλινή αεράμυνα να τον αναχαιτίσει.

Μη επαληθευμένα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν οδηγούς σε κοντινό δρόμο να σταματούν για να καλυφθούν καθώς ένα βλήμα προσγειώνεται, δημιουργώντας ένα σύννεφο μαύρου καπνού κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα του Τελ Αβίβ.

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη, ενώ άλλα δύο τραυματίστηκαν καθ' οδόν προς ένα καταφύγιο, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση του πυραύλου. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχία Σάρι, σε τηλεοπτική δήλωσή του επανέλαβε την προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι το ισραηλινό αεροδρόμιο «δεν είναι πλέον ασφαλές για αεροπορικά ταξίδια».

Οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF), είπαν ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες αναχαίτισης του βαλλιστικού πυραύλου, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό, με αποτέλεσμα να πλήξει περιοχή του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν. Ο ανώτερος διοικητής της ισραηλινής αστυνομίας, Yair Hetzroni, έδειξε στους δημοσιογράφους έναν κρατήρα που προκλήθηκε από την πρόσκρουση του πυραύλου.

«Μπορείτε να δείτε τη σκηνή ακριβώς πίσω μας εδώ, μια τρύπα που άνοιξε με διάμετρο δεκάδων μέτρων και βάθος δεκάδων μέτρων», είπε ο Hetzroni, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν σημαντικές ζημιές.

Οι IDF διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί απέτυχαν οι προσπάθειες αναχαίτισης του πυραύλου.

Έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη για πιθανή απάντηση συγκάλεσε ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συγκάλεσε έκτακτη τηλεφωνική σύσκεψη με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του προκειμένου να εξετάσουν πιθανές «απαντήσεις» στην επίθεση των Χούθι, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του τομέα άμυνας της χώρας για να συζητήσουν πώς θα αντιδράσει το Τελ Αβίβ στην επίθεση των Χούθι, με Ισραηλινό αξιωματούχο να μην αποκλείει το ενδεχόμενο μιας άμεσης επίθεσης σε εγκαταστάσεις της υεμενίτικης οργάνωσης.

Επιπλέον, στις 19:00 ο Νετανιάχου έχει συγκαλέσει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, όπου θα συζητηθεί επίσης η επίθεση των Χουθι καθώς και η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα αλλά και οι συγκρούσεις στη Συρία.

Ακυρώσεις πτήσεων προς το Ισραήλ

Οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις προς το Ισραήλ για τις επόμενες ημέρες, μετά την επίθεση. Πολλές ξένες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν στη συνέχεια τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ. Η Delta Air Lines δήλωσε ότι ακύρωσε την πτήση της Κυριακής από το JFK της Νέας Υόρκης προς το Τελ Αβίβ και την πτήση επιστροφής από το Τελ Αβίβ τη Δευτέρα. Ωστόσο, η United δεν έχει ακόμη ακυρώσει τις πτήσεις της από το Νιούαρκ. Οι πτήσεις από το Τελ Αβίβ με την Delta και την United αναχώρησαν με περίπου 90 λεπτά καθυστέρηση.

Ο Όμιλος Lufthansa LHAG.DE, στον οποίο συμμετέχουν οι Lufthansa, Swiss, Brussels και Austrian, δήλωσε ότι ανέστειλε τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ έως την Τρίτη λόγω της τρέχουσας κατάστασης.

Η ITA δήλωσε ότι ακύρωσε τις πτήσεις από την Ιταλία προς το Ισραήλ έως την Τετάρτη, ενώ η Air France ακύρωσε τις πτήσεις που είχε προγραμματίσει για σήμερα Κυριακή, λέγοντας ότι οι πελάτες της μεταφέρθηκαν σε πτήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα. Οι πτήσεις της TUS προς και από την Κύπρο ακυρώθηκαν έως τη Δευτέρα, ενώ οι πτήσεις της Air India από το Νέο Δελχί διακόπηκαν σήμερα.

Η Ryanair επίσης ανέστειλε τις πτήσεις της σήμερα, σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων.

Η Aegean, η flydubai και η Ethiopian δεν προχώρησαν σε ακυρώσεις.

Οι Χούθι εξαπολύουν τακτικά πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης με τη Χαμάς στη Γάζα, αλλά είναι σπάνιο κάποιος να διαπεράσει τις εξελιγμένες ισραηλινές αεροπορικές άμυνες. Η ομάδα έχει επίσης πραγματοποιήσει επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

