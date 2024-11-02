Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν το Ιράν τις τελευταίες ημέρες να μην εξαπολύσει άλλη επίθεση κατά του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θα είναι σε θέση να συγκρατήσει το Ισραήλ εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά, μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος έναν Αμερικανό αξιωματούχο και έναν Ισραηλινό πρώην αξιωματούχο.

Ο ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες υποδηλώνουν ότι το Ιράν ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ισραήλ από το ιρακινό έδαφος μέσα στις επόμενες ημέρες, πιθανόν πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

