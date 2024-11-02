Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν απειλεί τόσο το Ισραήλ όσο και τις ΗΠΑ με «συντριπτική απάντηση» για τις επιθέσεις στο Ιράν και τους συμμάχους του.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μιλάει καθώς Ιρανοί αξιωματούχοι απειλούν όλο και περισσότερο να εξαπολύσουν ένα ακόμη χτύπημα κατά του Ισραήλ μετά τις αεροπορικές επιδρομές του στις 26 Οκτωβρίου στην Ισλαμική Δημοκρατία που είχαν στόχο στρατιωτικές βάσεις και άλλες τοποθεσίες και σκότωσαν τέσσερις Ιρανούς στρατιώτες.

Αυτά τα πλήγματα ήταν μια απάντηση στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν την 1η Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

«Οι εχθροί, είτε το Σιωνιστικό καθεστώς είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα λάβουν σίγουρα μια συντριπτική απάντηση σε αυτό που κάνουν στο Ιράν και στο ιρανικό έθνος και στο μέτωπο της αντίστασης», λέει ο Χαμενεΐ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Ο ανώτατος ηγέτης δεν διευκρίνισε το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης, ούτε το εύρος.

Ο 85χρονος Χαμενεΐ είχε κάνει μια πιο προσεκτική προσέγγιση σε προηγούμενες δηλώσεις του, λέγοντας ότι οι αξιωματούχοι θα σταθμίσουν την απάντηση του Ιράν και ότι η επίθεση του Ισραήλ «δεν πρέπει να υπερβάλλεται ούτε να υποβαθμίζεται».

Πηγή: skai.gr

