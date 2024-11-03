Εκλογές ΗΠΑ: Οι Έλληνες του Κογκρέσου και άλλοι υποψήφιοι

Ανταπόκριση από ΗΠΑ, Χριστόδουλος Αθανασάτος

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Με τουλάχιστον δυο νέα πρόσωπα ενδέχεται να ενισχυθεί η παρουσία των Ελληνοαμερικανών αντιπροσώπων στη νέα Ομοσπονδιακή Βουλή, εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και οι εκτιμήσεις ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Οι ομογενείς ομοσπονδιακοί αντιπρόσωποι, μαζί με φιλέλληνες συναδέλφους τους που υποστηρίζονται από τις ελληνοαμερικανικές οργανώσεις, έχουν αποδειχθεί διαχρονικά κομβικοί σύμμαχοι στην προώθηση των ελληνικών εθνικών θεμάτων, με αποτέλεσμα να ενισχύονται από δραστήριους Ελληνοαμερικανούς δωρητές, ανεξαρτήτως από την κομματική τους προέλευση.

Τα επόμενα δυο χρόνια αναμένονται κρίσιμα σε πολλούς τομείς και, αναμφίβολα, το ελληνικό λόμπυ δεν αισθάνεται πολύ ευχάριστα για την αποχώρηση του Βουλευτή Τζον Σαρμπάνη - γιο του αείμνηστου θρυλικού Γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη - ο οποίος αποφάσισε να τερματίσει την κοινοβουλευτική παρουσία του για προσωπικούς λόγους. Παρόλα αυτά, η τετράδα των εν ενεργεία Βουλευτών εμφανίζει εξαιρετικές πιθανότητες να επανεκλεγεί, ενώ όλα δείχνουν πως η Ελλάδα θα μπορεί να επενδύσει και στην δράση νέων συμμάχων.

Στην 1η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο μέχρι πρότινος αναλυτής του τηλεοπτικού σταθμού CNN, Τζον Άβλον, θέτει υποψηφιότητα με τους Δημοκρατικούς και διεκδικεί την θέση από το νυν Βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Νικ ΛαΛότα. Αν και το όνομά του μπορεί να μην το καταμαρτυρά, ο Άβλον είναι Ελληνοαμερικανός με καταγωγή από την Κέρκυρα και την Σάμο και έχει ήδη απευθυνθεί στους ομογενείς της Περιφέρειας, η οποία εδρεύει στο “βαθύ” Λονγκ Άιλαντ και παρουσιάζει δυσκολίες για το Δημοκρατικό Κόμμα.

Στην 11η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η Ρεπουμπλικανή Ομοσπονδιακή Βουλευτής, Νικόλ Μαλλιωτάκη έχει όλες τις προϋποθέσεις με το μέρος της για να κερδίσει μια τρίτη θητεία, καθώς ο εκλογικός χάρτης της περιλαμβάνει το συντριπτικά φιλορεπουμπλικανικό Στάτεν Άιλαντ και συνοικίες του Μπρούκλιν, στις οποίες ο συσχετισμός δυνάμεων απέχει από το πιο προοδευτικό προφίλ της υπόλοιπης περιοχής.

Νικόλ Μαλλιωτάκη

Στην 1η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ, ο Δημοκρατικός Βουλευτής Κρις Πάππας έχει κατορθώσει με επιτυχία να ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί, καθότι απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα μετριοπαθές εκλογικό Σώμα που, μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν έδινε δεύτερη συνεχόμενη θητεία σε Βουλευτή του ίδιου κόμματος. Με σημαντικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις τόσο υπέρ της Ελλάδας όσο και εις βάρος της Τουρκίας του Ερντογάν, ο Πάππας θεωρείται ένα πολύ ισχυρό “χαρτί” για τα ελληνικά θέματα στο Κογκρέσσο και, επί του παρόντος, προηγείται στις δημοσκοπήσεις του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, Ράσελ Πρέσκοτ, με το επιτελείο του αισιοδοξεί πως η μάχη της 5ης Νοεμβρίου θα είναι νικηφόρα.

Κρις Πάππας

Στην 2η Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ, η γνωστή στους κύκλους της Ουάσιγκτον αλλά άγνωστη στο ευρύ ελληνοαμερικανικό κοινό, Μάγκυ Γκούντλαντερ, από το Δημοκρατικό Κόμμα, κατέρχεται με αυξημένες πιθανότητες εκλογής, προκειμένου να καλύψει την θέση που άφησε η επίσης Δημοκρατική Αν Κάστερ. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα “Καθημερινή”, η Γκούντλαντερ - η οποία είναι σύζυγος του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν - αποκάλυψε ότι κατάγεται από την Αβδέλα Γρεβενών και θέλει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Μάγκυ Γκούντλαντερ

Την ίδια στιγμή, στην 8η Περιφέρεια της “λαβωμένης” από τους ισχυρούς τυφώνες Φλόριδα και με την στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, το άλλοτε ανερχόμενο αστέρι των Ρεπουμπλικανών στην Πολιτεία, Μάικ Χαριδόπουλος, έχει την εικόνα του πιθανότερου νικητή και ετοιμάζεται για την πρώτη διετία στο Κογκρέσσο. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ο Χαριδόπουλος είναι γιος Έλληνα μετανάστη, ο οποίος υπηρέτησε ως πράκτορας του FBI, ενώ ο ίδιος είχε ταξιδέψει, μεταξύ άλλων, στην Αθήνα, ως εκπρόσωπος της πολιτειακής αντιπροσωπείας, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Σύμφωνα με τις παρούσες εκτιμήσεις, πιθανότατα θα αποτελέσει έναν ακόμη σύμμαχο για την Ελλάδα.

Μάικ Χαριδόπουλος

Στην 12η Περιφέρεια της ίδιας Πολιτείας, ο έμπειρος Βουλευτής Κωνσταντίνος Μπιλιράκης δεν θα έχει πρόβλημα να επανεκλεγεί για μια ακόμη διετία, συνεχίζοντας την παράδοση που είχε ξεκινήσει από τον πατέρα του, Μιχάλη Μπιλιράκη και συνέχισε ο ίδιος. Πρόσφατα, ο κ. Μπιλιράκης συνυπέγραψε επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Άντονυ Μπλίνκεν, μέσω της οποίας ζητούσε την παρέμβασή του για την εμπρηστική ρητορική της Τουρκίας εναντίον του Ισραήλ και τον εναγκαλισμό της με την Ρωσία και αυταρχικά καθεστώτα.

Κωνσταντίνος Μπιλιράκης

Τέλος, στην 1η Περιφέρεια της Νεβάδα, η Βουλευτής Ντίνα Τάιτους διεκδικεί νέα διετία σε ένα εν γένει αμφίρροπο εκλογικό κύκλο για την Πολιτεία, η ίδια όμως, στον δικό της εκλογικό χάρτη, φαίνεται να έχει προβάδισμα απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Μαρκ Ρόμπερτσον, ο οποίος, ωστόσο, αποδείχθηκε απειλητική υποψηφιότητα για την ίδια το 2022.

Ντίνα Τάιτους

Αντιπρόσωποι σε κάθε γωνιά της Αμερικής

Λιγότερο προβεβλημένες στο εξωτερικό - λόγω της μη άμεσης επιρροής στον διεθνή παράγοντα - αλλά ιδιαίτερα σημαντικές για την διαμόρφωση του νομικού πλαισίου και εν τέλει την καθημερινότητα σε τοπικό επίπεδο - είναι οι εκλογές για τις πολιτειακές αντιπροσωπείες.

Ειδικότερα, για να γίνει κατανοητό, κατά την ίδια αντιστοιχία των τριών πόλων εξουσίας του Ομοσπονδιακού Κράτους, που περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, την Βουλή και την Γερουσία, η διακυβέρνηση της Πολιτείας συγκροτείται από τον Κυβερνήτη, την Πολιτειακή Βουλή και την Πολιτειακή Γερουσία. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός αντιπροσώπων που σήμερα διαθέτει ισχυρές θέσεις στο Κογκρέσσο έχει κάνει το “αγροτικό” του στα πολιτειακά όργανα, όπως η Νικόλ Μαλλιωτάκη.

Από τη Νέα Υόρκη και την ελληνοκρατούμενη Αστόρια μέχρι την “βαθιά Αμερική” του Ουαϊόμινγκ και την μακρινή Αλάσκα, υπάρχουν ομογενείς εκλεγμένοι σε Πολιτειακή Βουλή και Πολιτειακή Γερουσία, η ανανέωση της θητείας των περισσότερων από τους οποίους θα κριθεί την 5η Νοεμβρίου.

Εξ αυτών, ο κορυφαίος σε ιεραρχία Πολιτειακός Αντιπρόσωπος είναι ο καταγόμενος από τα Καλάβρυτα, Μιχάλης Γιάνναρης, γιος Ελλήνων μεταναστών, μεγαλωμένος στις ελληνικές συνοικίες της Αστόρια και άπταιστος ομιλητής της ελληνικής γλώσσας Ο Γιάνναρης είναι ο αναπληρωτής επικεφαλής της Πολιτειακής Γερουσίας, με σημαντική δύναμη στα όργανα του Όλμπανυ, έχοντας μάλιστα στοχοποιηθεί, το 2018, ως ο άνθρωπος που… ανάγκασε τον πανίσχυρο Τζεφ Μπέζος να αποσύρει την ιλιγγιώδη επενδυτική πρόταση της Amazon στο Λονγκ Άιλαντ Σίτυ του Δυτικού Κουίνς, όντας αρνητικός στην προοπτική να του δοθεί “γη και ύδωρ” με ανταποδοτικά ωφέλη που θεωρήθηκαν μη ικανοποιητικά.

Μάγκυ Γκούντλαντερ

Στην Πολιτειακή Γερουσία της Νέας Υόρκης εκλέγονται επίσης ο Ανδρέας Γουνάρδης (Δημοκρατικός) και Τζέιμς Σκουφής (Δημοκρατικός).

Ανδρέας Γουνάρδης

Στην αντίπερα όχθη, στην Πολιτειακή Βουλή, ο κυπριακής καταγωγής Μιχάλης Ταννούσης - πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Στάτεν Άιλαντ - επανεκλέγεται χωρίς αντίπαλο στην αντίστοιχη περιφέρεια που εκπροσωπεί στο Κογκρέσσο η κ. Μαλλιωτάκη, ενώ σε πιο μακρινή περιοχή της Πολιτείας Νέας Υόρκης διεκδικεί επανεκλογή ο επίσης Ρεπουμπλικανός Τζον Λεμόνδης.

Μιχάλης Ταννούσης

Όσον αφορά στις υπόλοιπες Πολιτείες, υποψήφιοι για επανεκλογή θα είναι οι Λεωνίδας Ραπτάκης (Ρόουντ Άιλαντ), Κρίστοφερ Μάτος (Βερμόντ), Μπρους Ταρ, Ιωάννης Βελής και Στήβεν Ξιάρχος (Μασαχουσσέτη), Μπέντζαμιν Μπαρούντι (Νιου Χάμσαϊρ), Λεωνίδας Σταυρινάκης (Νότια Καρολίνα), Τζον Σπύρος (Ουαϊόμινγκ), Στήβεν Μαλαγκάρι (Πενσυλβάνια), Τσακ Ευστράτιον και Μάικ Χέοκας (Τζόρτζια).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.