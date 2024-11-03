Κίεβο: Ξέσπασε πυρκαγιά μετά από ρωσική αεροπορική επίθεση

Ζημίές σε κτίρια, δρόμους και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου προκάλεσε η ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας νωρίς σήμερα το πρωί, αφού νωρίτερα γνωστοποίησαν ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας προσπαθούσαν να απωθήσουν επίθεση με drone.

«Δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί από την επίθεση, η οποία έγινε σε κύματα και από διαφορετικές κατευθύνσεις», ανέφερε ο Σέρχιι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο Πόπκο δήλωσε ότι δεν ξέσπασε πυρκαγιά, διορθώνοντας προηγούμενες αναφορές της στρατιωτικής διοίκησης κατά τις οποίες ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εστάλησαν στο σημείο που ξέσπασε πυρκαγιά λόγω της επίθεσης, στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι.

Επρόκειτο για τη ρωσική δεύτερη επίθεση με drone κατά του Κιέβου μέσα σε δύο νύχτες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα τα drones καταστράφηκαν, πρόσθεσε ο Πόπκο. Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσα από αυτά είχαν στόχο το Κίεβο.

UCRAINA | Ancora attacchi di droni russi su Kiev nella notte, e anche all'alba di oggi. #ANSAhttps://t.co/4Poy9DMbnW — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 3, 2024

Ο ίδιος δήλωσε ότι θραύσματα από κατεστραμμένα drone προκάλεσαν ζημιές στην είσοδο και τα παράθυρα τουλάχιστον πέντε κτιρίων στις συνοικίες Σεβτσενκίβσκι, και Χολοσίβσκι, μεταξύ των οποίων ένας μικρός ξενώνας και ένα κτίριο γραφείων, δήλωσε ο Πόπκο.

Στην περιοχή εστάλησαν ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Αυτήκοοι και αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται πάνω από πολυκατοικίες.

Η συνοικία Σεβτσενκίβσκι, κοντά στο κέντρο του Κιέβου, είναι πολυσύχναστη, καθώς εκεί βρίσκονται πανεπιστήμια, εστιατόρια και τουριστικά αξιοθέατα.

Ο συναγερμός για επικείμενες αεροπορικές επιδρομές ενεργοποιήθηκε πολλές φορές κατά το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας στο Κίεβο, την ομώνυμη περιφέρεια και το μεγαλύτερο κομμάτι του ανατολικού τμήματος της Ουκρανίας, σύμφωνα με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον ουκρανικό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

