Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ απάντησε πως η εισβολή των drones στον εναέριο χώρο της χώρας του, αυτή την εβδομάδα, δεν ήταν λάθος της Ρωσίας, μετά τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου πως το περιστατικό θα μπορούσε να ήταν τυχαίο.

«Θα θέλαμε και εμείς η επίθεση των drones στην Πολωνία να ήταν λάθος. Αλλά δεν ήταν. Και το ξέρουμε», ανέφερε ο Τουσκ στο X.

Τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου σχολίασε και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τσεζάρι Τομσζούκ, λέγοντας:

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει σήμερα στον πρόεδρο Τραμπ: δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για λάθος – αυτή ήταν μια σκόπιμη ρωσική επίθεση», δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Polsat News.

Και ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ραντοσλάβ Σικόρσκι , ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Κίεβο, απάντησε για τις δηλώσεις του Τραμπ: «Τη νύχτα που 19 ρωσικά drones εισέβαλαν στην Πολωνία, 400 drones και 40 πύραυλοι εισέβαλαν και στην Ουκρανία. Αυτά δεν ήταν λάθη», σχολίασε στο Χ.

🇺🇦🇵🇱 Sikorski from Kyiv Responds to Trump: The Incursion of Russian Drones into Poland Was No Mistake



“In the night when 19 Russian drones flew over Poland, 400 flew over Ukraine, plus 40 missiles. These were not mistakes,” said Polish Foreign Minister Radosław Sikorski in front… pic.twitter.com/EqwWNmCzzZ — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025

