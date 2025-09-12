Ενώ στον Λευκό Οίκο και σε όλες τις ΗΠΑ οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους για την 24η επέτειο των επιθέσεων της 11η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Αμερικής αποφάσισε να τιμήσει τα σχεδόν 3. 000 θύματα πηγαίνοντας στο γήπεδο.

President Donald Trump received cheers and boos as he attended a New York Yankees game to mark September 11 https://t.co/8rNIrEIxwa pic.twitter.com/vHQEimhIXo September 12, 2025

Υπό την σκιά και της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Πεντάγωνο για να παραστούν στο ετήσιο μνημόσυνο της 9/11.

Στη συνέχεια και σε διαφορετικό εντελώς κλίμα, το βράδυ της Πέμπτης παρακολούθησε στη Νέα Υόρκη αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των New York Yankees και των Detroit Tigers.

Πριν τον αγώνα χαιρέτησε στα αποδυτήρια τους παίκτες ενώ - κατά την είσοδο του στο γήπεδο - έγινε δεκτός με επευφημίες και (κάποιες) αποδοκιμασίες, οι οποίες όμως δεν φάνηκε να τον αγγίζουν.

Καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Αμερικάνος πρόεδρος φαινόταν ευδιάθετος και χαμογελαστός, χαιρετούσε τα πλήθη και χόρευε το αγαπημένο του YMCA στις κερκίδες.

