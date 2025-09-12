Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Τραμπ «τίμησε» την 11η Σεπτεμβρίου σε αγώνα των Γιάνκις – Βίντεο, φωτογραφίες  

Ενώ σε όλες τις ΗΠΑ οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους για τα 3.000 θύματα, ο πρόεδρος της χώρας χόρευε το αγαπημένο του YMCA στις κερκίδες

τραμπ

Ενώ στον Λευκό Οίκο και σε όλες τις ΗΠΑ οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους για την 24η επέτειο των επιθέσεων της 11η Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Αμερικής αποφάσισε να τιμήσει τα σχεδόν 3. 000 θύματα πηγαίνοντας στο γήπεδο.

Υπό την σκιά και της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Πεντάγωνο για να παραστούν στο ετήσιο μνημόσυνο της 9/11.

Στη συνέχεια και σε διαφορετικό εντελώς κλίμα, το βράδυ της Πέμπτης παρακολούθησε στη Νέα Υόρκη αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των New York Yankees και των Detroit Tigers. 

τραμπ

Πριν τον αγώνα χαιρέτησε στα αποδυτήρια τους παίκτες ενώ - κατά την είσοδο του στο γήπεδο -  έγινε δεκτός με επευφημίες και (κάποιες) αποδοκιμασίες, οι οποίες όμως δεν φάνηκε να τον αγγίζουν. 

Καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Αμερικάνος πρόεδρος φαινόταν ευδιάθετος και χαμογελαστός, χαιρετούσε τα πλήθη και χόρευε το αγαπημένο του YMCA στις κερκίδες. 

τραμπ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ γήπεδο 11η Σεπτεμβρίου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark