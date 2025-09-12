Το υπό κατασκευή εργοστάσιο μπαταριών, στο οποίο είναι συνιδιοκτήτρια η Hyundai Motor, στην Τζόρτζια των ΗΠΑ αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του με ελάχιστη καθυστέρηση δύο έως τριών μηνών μετά από την επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) που οδήγησε στη σύλληψη νοτιοκορεατών μεταναστών την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε την Πέμπτη ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hyundai, Jose Munoz.

Το εργοστάσιο στην αμερικανική Πολιτεία, το οποίο λειτουργεί μέσω κοινοπραξίας μεταξύ της Hyundai και της LG Energy Solution της Νότιας Κορέας, βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο επίκεντρο της μεγαλύτερης επιχείρησης επιβολής του νόμου σε μία μεμονωμένη τοποθεσία στην ιστορία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Το εργοστάσιο, μέρος ενός εργοστασιακού συγκροτήματος αξίας 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή μοντέλων που τροφοδοτούνται με μπαταρίες, είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία αργότερα φέτος.

Ο Munoz, στα πρώτα του δημόσια σχόλια μετά την επιδρομή, δήλωσε ότι εξεπλάγη όταν άκουσε τα νέα και αμέσως ρώτησε αν εμπλέκονταν εργαζόμενοι της Hyundai. Ο ίδιος είπε ότι η εταιρεία ανακάλυψε ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο επίκεντρο της επιδρομής απασχολούνταν κυρίως από προμηθευτές της LG.

Περίπου 475 εργαζόμενοι, κυρίως Νοτιοκορεάτες υπήκοοι, συνελήφθησαν, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Είναι σύνηθες για ένα εργοστάσιο μπαταριών αυτοκινήτων να απασχολεί αυτούς τους εργαζόμενους καθώς ξεκινάει η λειτουργία του, δήλωσε ο Munoz.

«Για τη φάση κατασκευής των εργοστασίων, χρειάζεται να βρείτε εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχουν πολλές δεξιότητες και εξοπλισμός που δεν μπορείτε να βρείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Munoz, στο περιθώριο ενός συνεδρίου αυτοκινήτων στο Ντιτρόιτ.

Ο Munoz δήλωσε ότι η Hyundai θα προμηθεύεται μπαταρίες από άλλα εργοστάσια καθώς περιμένει την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου της LG, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου στην Τζόρτζια που ανήκει από κοινού με την κορεατική εταιρεία κατασκευής μπαταριών SK On.

Οι επιπτώσεις της επιδρομής έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Το Reuters ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι σε άλλα εργοστάσια της LG, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν συνιδιοκτησία στην GM, κλήθηκαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πηγή: skai.gr

