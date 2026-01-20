Ο τρίτος αγώνας ασυλίας περιμένει τους Survivors απόψε, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και καμία ομάδα δεν θέλει να χάσει.

Με αναμετρήσεις που κρίθηκαν στο VAR και ένα επεισοδιακό Συμβούλιο με μία ψηφοφορία, που ανέδειξε ως δεύτερο υποψήφιο τον Γιάννη Στίνη, από τους «Αθηναίους» ολοκληρώθηκε το χθεσινό επεισόδιο του Survivor.

Ο υποψήφιος φάνηκε να μην εκπλήσσεται ιδιαίτερα και αποκάλυψε πως, από τη στιγμή που έχασαν στο αγώνισμα, είχε καταλάβει πως κάτι άλλαζε απέναντί του από την πλευρά της ομάδας του. Στο αποψινό επεισόδιο, ο Γιάννης Στίνης νιώθει πως, στα μάτια του, φαίνονται πλέον ξεκάθαρα ποιες είναι οι «υποομάδες» μέσα στους «Αθηναίους» και ποιοι είναι εκείνοι που μπορεί να τον θεωρούν «αδύναμο κρίκο». Όσα λέει μπροστά τους στην καλύβα προκαλούν την αντίδραση του Γιώργου Τσουκαλά και του Αλέξανδρου Κούρτοβικ.

Οι «Επαρχιώτες» κατάφεραν να διατηρήσουν τη φλόγα να καίει στην παραλία τους αλλά και να επανέλθουν στις νίκες. Ορισμένοι πανηγυρισμοί τους θεωρήθηκαν απρεπείς από την αντίπαλη ομάδα και προκάλεσαν την αντίδρασή της. Η ένταση που ξέσπασε εχθές στο Συμβούλιο είχε πολλαπλούς αποδέκτες, τα βέλη όμως στράφηκαν περισσότερο προς τον Μιχάλη Σηφάκη και τον Χρήστο Μυλωνά.

Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας θα κρίνει πολλά αλλά κυρίως την τρίτη υποψηφιότητα. Ο αγώνας ασυλίας είναι γεμάτος ανατροπές μέχρι το τελευταίο λεπτό και η ψηφοφορία στο Συμβούλιο οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα που κανείς δεν το περιμένει! Μετά την ψηφοφορία θα αλλάξουν όλα...

Δείτε το τρέιλερ:

