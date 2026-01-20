Σε κλίμα συγκίνησης και θλίψης έγινε σήμερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Μέλπως Ζαρόκωστα, της αγαπημένης ηθοποιού του κινηματογράφου και της τηλεόρασης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Συγγενείς, φίλοι, πλήθος ηθοποιών και άνθρωποι από τους χώρους των τεχνών και της ενημέρωσης βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο για να αποχαιρετίσουν «την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Finos Film», όπως αναφέρει στον αφιέρωμα της η Finos.

Η Άννα Φόνσου υπογράφει στο βιβλίο συλλυπητηρίων

Ο Σπύρος Μπιμπίλας στην κηδεία της Μέλπως Ζαρόκωστα

Η πρώτη της εμφάνιση στον ελληνικό κινηματογράφο ήταν στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», όπου υποδύθηκε την Πόπη Αλεξίου, την συμμαθήτρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Από τότε είχε σταθερή παρουσία, κυρίως σε δεύτερους ρόλους, για τους οποίους όμως αγαπήθηκε από το κοινό, όπως στις ταινίες «Η Βίλλα των Οργίων», «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε» και «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα», μέχρι τα κλασικά νουάρ «Ο Θάνατος θα Ξανάρθει» και «Όταν η Πόλις Πεθαίνει».

Ένα ακόμη αντίο — κι αυτό με μεγάλη δυσκολία 💔

Αποχαιρετούμε σήμερα την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Finos Film, την αγαπημένη Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.



Μια πολυσχιδής καλλιτέχνις, με ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά… pic.twitter.com/xZAulajMOg — Finos Film (@FinosFilm) January 16, 2026

Από το 1973 έως και το 2017, η Μέλπω Ζαρόκωστα εμφανίστηκε και σε πλειάδα τηλεοπτικών σίριαλ, με τον τελευταίο της πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Αστέρα Ραχούλας», όπου υποδύθηκε την Μπιρμπίλω. Το τελευταίο διάστημα φιλοξενούνταν στο γηροκομείο Αθηνών καθώς έπασχε από άνοια και ταλαιπωρούνταν και από πολλά προβλήματα υγείας.

