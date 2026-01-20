Τριήμερο εθνικό πένθος έχει κηρυχτεί από σήμερα στην Ισπανία, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τουλάχιστον 40 νεκρούς την Κυριακή το βράδυ στην Ανδαλουσία, στην περιοχή Αδαμούθ, περίπου 35 χιλιόμετρα από την Κόρδοβα.

Ο απολογισμός των θυμάτων αναμένεται να είναι ακόμα βαρύτερος καθώς 12 τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στα κουφάρια των δυο τρένων για τυχόν εγκλωβισμένα πτώματα στα βαγόνια.

Η δημόσια αρχή για την αντιμετώπιση καταστροφών (CID) ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες βράδυ ότι έχουν γίνει 43 αναφορές για εξαφανίσεις από πλευράς συγγενών θυμάτων. Μεταξύ όσων ανασύρθηκαν, έχουν γίνει πέντε αναγνωρίσεις με νεκροψίες-νεκροτομές.

Δεν υπάρχει επίσης σαφής αριθμός ατόμων που δεν έχουν εντοπιστεί. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών που ταξίδευαν και στα δύο τρένα υπολογίζεται προσωρινά σε 527 άτομα, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τα 300 άτομα του Iryo και τα 186 του Alvia που αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών, επικαλούμενο στοιχεία των δύο εταιρειών.

Ο πρόεδρος της αυτονομίας (του νομού) της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο εκτίμησε χθες βράδυ πως οι αρχές θα είναι σε θέση να πουν «με βεβαιότητα» ποιος είναι ο αριθμός των θυμάτων μέσα στις «επόμενες 24 ως 48 ώρες».

Πώς έγινε ο εκτροχιασμός και η σφοδρή σύγκρουση

Την Κυριακή στις 19:45 (τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), δυο τρένα υψηλής ταχύτητας που κινούνταν προς αντίθετες κατευθύνσεις σε παρακείμενες σιδηροτροχιές συγκρούστηκαν, ενώ μετέφεραν κάπου 500 επιβάτες συνολικά.

Αιτία:Ο συρμός της Iryo—ιδιωτικής σιδηροδρομικής εταιρείας, θυγατρικής του ιταλικού κρατικού ομίλου Ferrovie dello Stato (Trenitalia), που διακρατεί το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της—εκτροχιάστηκε και βαγόνια του πέρασαν στις κοντινές σιδηροτροχιές, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους συρμός της Renfe, της ισπανικής δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας.

Τέσσερα βαγόνια του συρμού της Renfe εκτροχιάστηκαν εντελώς κι ανατράπηκαν, δυο από αυτά μοιάζουν να συνθλίφτηκαν από τη σύγκρουση, δείχνουν πλάνα από τον αέρα που δημοσιοποιήθηκαν από την ισπανική χωροφυλακή.

Εκατοντάδες μέτρα μακριά από εκεί διακρινόταν ο κόκκινος συρμός της Iryo, με τα περισσότερα βαγόνια ακόμη στις ράγες, αλλά τα δυο τελευταία γερμένα στο πλάι.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υποσχέθηκε ότι τα ευρήματα της έρευνας για τα αίτια και τις περιστάσεις της τραγωδίας θα δημοσιοποιηθούν με «απόλυτη διαφάνεια», ότι θα αποκαλυφθεί «η αλήθεια».

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε έκανε λόγο για «πολύ παράξενο» δυστύχημα, που έγινε σε ευθεία και σε τμήμα των σιδηροτροχιών που συντηρήθηκε και εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα, ενώ ο πρόεδρος της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, τόνισε ότι «το ανθρώπινο λάθος έχει πρακτικά αποκλειστεί».

Η βασιλική οικογένεια αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή.

Η επανέναρξη των σιδηροδρομικών δρομολογίων που συνδέουν τη Μαδρίτη με μεγάλες πόλεις της Ανδαλουσίας αναμένεται πως θα γίνει «περί τη 2η Φεβρουαρίου», με δεδομένες τις ζημιές στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Πουέντε.

