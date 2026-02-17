Η ΕΕ ξεκινά έρευνα κατά της Shein για παράνομα προϊόντα και εθιστικό σχεδιασμό

Η ΕΕ ξεκίνησε την Τρίτη επίσημη έρευνα κατά του κινεζικού διαδικτυακού λιανοπωλητή Shein για παράνομα προϊόντα και ανησυχίες σχετικά με τον δυνητικά εθιστικό σχεδιασμό της πλατφόρμας, εντείνοντας τον έλεγχο στο πλαίσιο της αυστηρής Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) του μπλοκ.

Η κίνηση βάσει της Πράξης, η οποία απαιτεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να κάνουν περισσότερα για την καταπολέμηση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, έγινε αφού η Γαλλία προέτρεψε την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ τον Νοέμβριο να πατάξει την πώληση κουκλών για σεξ που προσομοιάζουν σε παιδιά στην πλατφόρμα της Shein.

Η Shein έκτοτε σταμάτησε την πώληση όλων των κουκλών για σεξ παγκοσμίως.

Η εταιρεία και ο κινεζικός ανταγωνιστής της, η Temu, έχουν γίνει τα πιο προβεβλημένα σύμβολα των ευρύτερων ανησυχιών σχετικά με τη ροή φθηνών κινεζικών προϊόντων στην Ευρώπη.

«Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες διατηρεί τους αγοραστές ασφαλείς, προστατεύει την ευημερία τους και τους ενδυναμώνει με πληροφορίες σχετικά με τους αλγόριθμους με τους οποίους αλληλεπιδρούν. Θα αξιολογήσουμε εάν η Shein σέβεται αυτούς τους κανόνες και την ευθύνη της», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Henna Virkkunen.

Η Επιτροπή είχε επισημάνει την πιθανότητα έρευνας της ΕΕ τον περασμένο μήνα.

«Επιταχύναμε την εφαρμογή πρόσθετων δικλείδων ασφαλείας»

Η Shein δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή της ΕΕ και ότι έχει επενδύσει σημαντικά σε μέτρα για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με το DSA, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας αξιολογήσεων συστημικού κινδύνου και πλαισίων μετριασμού, καθώς και της ενίσχυσης της προστασίας για τους νεότερους χρήστες.

«Εκτός από τη βελτίωση των εργαλείων ανίχνευσης, επιταχύναμε επίσης την εφαρμογή πρόσθετων δικλίδων ασφαλείας γύρω από προϊόντα με περιορισμό ηλικίας», ανέφερε η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επαλήθευσης ηλικίας για να εμποδίζονται οι ανήλικοι από το να βλέπουν ή να αγοράζουν περιεχόμενο ή προϊόντα με περιορισμό ηλικίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα διερευνήσει τα συστήματα που έχει θέσει σε εφαρμογή η Shein στην ΕΕ για τον περιορισμό της πώλησης παράνομων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου πιθανού υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο εθιστικός σχεδιασμός θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τους χρήστες

Η έρευνα θα επικεντρωθεί επίσης στον εθιστικό σχεδιασμό της Shein, συμπεριλαμβανομένης της απονομής πόντων ή ανταμοιβών για την αλληλεπίδραση, που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των χρηστών.

Η διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων που χρησιμοποιεί η Shein για να προτείνει περιεχόμενο και προϊόντα στους χρήστες θα βρεθεί επίσης υπό τον έλεγχο της ΕΕ.

Η Temu κατηγορήθηκε πέρυσι για παραβίαση του DSA επειδή δεν αξιολόγησε σωστά τους κινδύνους από παράνομα προϊόντα που πωλούνται στην πλατφόρμα της. Μια τελική απόφαση της ΕΕ θα μπορούσε να εκδοθεί φέτος. Υπάρχουν εν εξελίξει έρευνες της ΕΕ για τα εθιστικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού της και τη διαφάνεια των συστημάτων συστάσεών της, μεταξύ άλλων.

Οι εταιρείες κινδυνεύουν με πρόστιμα ύψους έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους για παραβιάσεις του DSA.

