Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες και βίντεο ενός ένοπλου ατόμου που σχετίζεται με την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι, της 84χρονης μητέρας της παρουσιάστριας της αμερικανικής εκπομπής "Today", Σαβάνα Γκάθρι.

Οι εικόνες δείχνουν έναν μασκοφόρο άνδρα που φορά γάντια, σακίδιο πλάτης και φέρει πιστόλι σε θήκη, στην εξώπορτα του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι στην περιοχή του Τούσον, περίπου την ώρα που οι ερευνητές εκτιμούν ότι απήχθη, την 1η Φεβρουαρίου.

«Οι αρχές επιβολής του νόμου εντόπισαν αυτά τα μέχρι πρότινος μη προσβάσιμα νέα πλάνα, τα οποία δείχνουν ένα ένοπλο άτομο να φαίνεται ότι παρενέβη στην κάμερα της εξώπορτας της Νάνσι Γκάθρι το πρωί της εξαφάνισής της», ανέφερε ο Πατέλ σε ανάρτησή του.

Η Σαβάνα Γκάθρι ανάρτησε τις εικόνες στον λογαριασμό της στο Instagram με το μήνυμα: «Πιστεύουμε ότι είναι ακόμα ζωντανή. Φέρτε τη πίσω στο σπίτι».

Σύμφωνα με τις αρχές, η Νάνσι Γκάθρι απήχθη από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου. Η προθεσμία λύτρων που είχαν θέσει άτομα τα οποία ισχυρίζονταν ότι είναι οι απαγωγείς της έληξε τη Δευτέρα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται.

Ο Πατέλ δήλωσε ότι το FBI και το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα συνεργάστηκαν με «ιδιωτικούς ερευνητές» τις τελευταίες ημέρες για την ανάκτηση του υλικού βίντεο, το οποίο, όπως είπε, είχε «χαθεί, καταστραφεί, ή ήταν μη προσβάσιμο λόγω διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης συσκευών καταγραφής».

«Το βίντεο ανακτήθηκε από υπολειμματικά δεδομένα που βρέθηκαν σε συστήματα backend», είπε ο Πατέλ. «Σε συνεργασία με τέσσερις ερευνητές, από σήμερα το πρωί, οι αρχές έχουν εντοπίσει αυτά τα μέχρι πρότινος μη προσβάσιμα νέα πλάνα που δείχνουν ένα ένοπλο άτομο να φαίνεται ότι παρενέβη στην κάμερα της εξώπορτας της Νάνσι Γκάθρι το πρωί της εξαφάνισής της».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση και εξέταζε το βίντεο που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά από τον Πατέλ.

«Προσευχόμαστε για την ασφάλεια της Νάνσι Γκάθρι και να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι της. Και ο Πρόεδρος μου ζήτησε να ενθαρρύνω όλους τους Αμερικανούς που έχουν οποιαδήποτε πληροφορία να καλέσουν το FBI. Ελπίζουμε αυτή η υπόθεση να έχει σύντομα μια θετική κατάληξη», δήλωσε η Λέβιτ.

Η τελευταία αυτή εξέλιξη ήρθε μία ημέρα αφότου η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε μια συγκινητική έκκληση στο κοινό να βοηθήσει στη διαλεύκανση της εξαφάνισης της μητέρας της.

«Βρισκόμαστε σε μια ώρα απόγνωσης και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», είπε η Σαβάνα Γκάθρι σε βίντεο στο Instagram, μιλώντας απευθείας στην κάμερα. Ήταν το τέταρτο βίντεο που είχε δημοσιεύσει η ίδια και τα δύο αδέλφια της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που εξαφανίστηκε η μητέρα τους.

Η ακριβής ώρα της εξαφάνισης της Νάνσι Γκάθρι παραμένει ασαφής. Η κάμερα του κουδουνιού της πόρτας αποσυνδέθηκε στη 1:47 π.μ. την 1η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος. Στις 2:12 π.μ., το λογισμικό της κάμερας εντόπισε ένα άτομο και στις 2:28 π.μ. η εφαρμογή του βηματοδότη της Νάνσι Γκάθρι αποσυνδέθηκε από το τηλέφωνό της, το οποίο είχε μείνει στο σπίτι, ανέφερε ο Νάνος.

Το Σαββατοκύριακο, η οικογένεια Γκάθρι έλαβε απαίτηση για λύτρα σε bitcoin με προθεσμία τη Δευτέρα, από άτομο που ισχυριζόταν ότι ήταν ο απαγωγέας της Νάνσι Γκάθρι. Η Σαβάνα Γκάθρι και τα αδέλφια της δήλωσαν ότι ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για την επιστροφή της μητέρας τους.

«Λάβαμε το μήνυμά σας και καταλαβαίνουμε», είπε η Σαβάνα Γκάθρι σε βίντεο στο Instagram το Σαββατοκύριακο. «Σας ικετεύουμε τώρα να μας επιστρέψετε τη μητέρα μας για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε μαζί της. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε ειρήνη. Αυτό είναι πολύτιμο για εμάς και θα πληρώσουμε».

Αφού η προθεσμία των λύτρων έληξε το βράδυ της Δευτέρας, το FBI εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι οι πράκτορές του συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα για την υπόθεση και ότι αποστέλλονται επιπλέον δυνάμεις στην Αριζόνα για να συνδράμουν στην έρευνα.

«Δεν έχουμε γνώση οποιασδήποτε συνεχιζόμενης επικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας Γκάθρι και των φερόμενων απαγωγέων, ούτε έχει εντοπιστεί ύποπτος ή πρόσωπο ενδιαφέροντος σε αυτή την υπόθεση μέχρι στιγμής», ανέφερε το FBI.

Το γραφείο πρόσθεσε ότι επιπλέον προσωπικό από γραφεία του FBI σε όλη τη χώρα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην περιοχή του Τούσον για να εργαστεί στην υπόθεση.

«Λειτουργούμε αυτή τη στιγμή ένα 24ωρο κέντρο επιχειρήσεων που περιλαμβάνει ειδικούς στη διαχείριση κρίσεων, αναλυτική υποστήριξη και ερευνητικές ομάδες. Όμως εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κοινού», ανέφερε η ανακοίνωση του FBI. «Κάποιος έχει εκείνη τη μία πληροφορία που μπορεί να μας βοηθήσει να φέρουμε τη Νάνσι πίσω στο σπίτι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.