«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ακόμα και ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχθεί τόσο δυνατή 'σφαλιάρα' που δεν θα μπορεί να σηκωθεί», δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ (Trump).

«Ούτε εσείς θα μπορέσετε να ανατρέψετε την Ισλαμική Δημοκρατία», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Reuters.

Nωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν θέλει να κλείσει μια συμφωνία. «Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», επεσήμανε ο Τραμπ.

«Δεν νομίζω ότι θέλουν τις συνέπειες του να μην υπάρξει συμφωνία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One. «Θα μπορούσαμε να είχαμε μια συμφωνία αντί να στείλουμε τα B-2 για να εξουδετερώσουν το πυρηνικό τους δυναμικό. Και χρειάστηκε να στείλουμε τα B-2», τόνισε.

Δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ξεκίνησαν την Τρίτη έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη για τη μακροχρόνια διαμάχη τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από το αν η Ουάσιγκτον θα αποφύγει «μη ρεαλιστικές απαιτήσεις», την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με τη μεσολάβηση του Ομάν, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

Οι δυο χώρες ξανακάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τις συνομιλίες της 6ης Φεβρουαρίου στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, έπειτα από κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών και ανταλλαγές απειλών εκατέρωθεν.

Τελετή μνήμης για τα θύματα των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργικού συμβουλίου της χώρας, οι τελετές θα πραγματοποιηθούν στην Τεχεράνη και στις πρωτεύουσες των επαρχιών.

«Όλοι πενθούμε», ανέφερε η δήλωση, όπως μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Η ζωή κάθε Ιρανού συμπατριώτη μας είναι πολύτιμη και η απώλειά τους είναι οδυνηρή».

Οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις στις 8 και 9 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο 3.117 Ιρανών πολιτών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ιρανικές αρχές.

Τη Δευτέρα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι η 40η ημέρα μνήμης των γεγονότων της 8ης και 9ης Ιανουαρίου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, αλλά μια στρατηγική στιγμή που αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα του ιρανικού έθνους ενάντια σε αυτό που περιέγραψε ως ένα πολύπλοκο σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την αποσταθεροποίηση της χώρας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

