Το Ιράν παραδέχεται πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του υπέστησαν «σοβαρές ζημιές»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας υπέστησαν «σοβαρές ζημιές» από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ, μετέδωσε το Associated Press, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη αναγνωρίζει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής.

APNewsAlert: DUBAI, United Arab Emirates (@AP) — #Iran's Foreign Ministry spokesperson says its nuclear installations 'badly damaged' by American strikes. — Jon Gambrell | جون (@jongambrellAP) June 25, 2025

Τα σχόλια έγιναν λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε την έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν επηρέασαν τους βασικούς πυρήνες του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, κάτω από το έδαφος.

Την προκαταρκτική έκθεση των ζημιών της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου, έφερε στη δημοσιότητα το CNN και τα πρώτα συμπεράσματα ήρθαν σε πλήρη αντίθεση με τις συνεχείς διακηρύξεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι επιθέσεις «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά» τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου.

Δύο από τα πρόσωπα που γνωρίζουν την αξιολόγηση για το μέγεθος των ζημιών ανέφεραν ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν δεν καταστράφηκε. Ένα από αυτά διεμήνυσε ότι οι φυγοκεντρητές παραμένουν σχεδόν «άθικτοι».

Η δημοσιοποίηση του πορίσματος, την αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος, προκάλεσε την σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης και του προέδρου Τραμπ.

Ερωτηθείς σχετικά με την έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που διέρρευσε, σχετικά με τα πλήγματα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφος πριν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως «πραγματικά δεν ξέρουν τι λένε» και ότι τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν «ουσιαστική εξάλειψη» των εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, συνέχισε τις επιθέσεις του κατά του CNN και των New York Times, χρησιμοποιώντας τον όρο «αποβράσματα». «Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα πήγε πίσω δεκαετίες», επέμεινε.

