Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει ως στόχο να αλλάξει τη γνώμη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αντιτίθεται στη συμπαραγωγή ενός ευρωπαϊκού συστήματος πυραυλικής άμυνας, σε συνομιλίες που θα έχουν σήμερα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία επιδιώκει εδώ και καιρό την έγκριση του Μακρόν για την πώληση του αντιαεροπορικού συστήματος SAMP/T, που θα επιταχύνει τα σχέδια της Άγκυρας για την κατασκευή αντιπυραυλικής αμυντικής ασπίδας τα επόμενα δύο με τρία χρόνια, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους που μίλησαν στο Bloomberg.

Ο Ερντογάν διέταξε την περασμένη εβδομάδα την αύξηση της παραγωγής πυραύλων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς στον απόηχο της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν και ο Τούρκος πρόεδρος θέλει ο Μακρόν και οι άλλοι ηγέτες που θα συναντήσει στη Χάγη να αναγνωρίσουν την αξία της Τουρκίας για την ασφάλεια της ηπείρου.

Το 2020, ο Μακρόν απάντησε στο αίτημα του Ερντογάν για το σύστημα SAMP/T λέγοντας ότι η Τουρκία πρέπει πρώτα να αποσαφηνίσει τους στόχους της στη σύγκρουση στη Συρία. Το αυξανόμενο διπλωματικό και στρατιωτικό αποτύπωμα της Τουρκίας στην Αφρική έχει γίνει η πιο πρόσφατη πηγή τριβής στις σχέσεις με το Παρίσι, καθώς η επιρροή του φθίνει στην ήπειρο, δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι.

Ο Μακρόν έχει επίσης ταχθεί στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου στις εδαφικές διαφορές τους με την Τουρκία στα αμφισβητούμενα ύδατα της ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνει το Bloomberg.

Η Τουρκία επιδιώκει να πείσει τους δυτικούς συμμάχους να συμφωνήσουν στη συμπαραγωγή όπλων αεράμυνας, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει τα σχέδιά της για την ανάπτυξη μιας ισχυρής εγχώριας βιομηχανίας.

Η Τουρκία και η Eurosam, μια κοινοπραξία της Γαλλίας και της Ιταλίας, υπέγραψαν συμφωνία για την ανάπτυξη ενός συστήματος πυραυλικής άμυνας το 2018. Η Ιταλία δεν έχει αντιρρήσεις για την πώληση, σύμφωνα με τους Τούρκους αξιωματούχους.

Η απόφαση της Τουρκίας το 2017 να αγοράσει ένα ρωσικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400 έθεσε σε σκληρή δοκιμασία τις σχέσεις της με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι οποίες δήλωσαν ότι αν ενεργοποιηθεί το σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει τη Μόσχα να συγκεντρώσει κρίσιμες πληροφορίες για το πιο εξελιγμένο πολεμικό αεροσκάφος της Αμερικής, τα F-35 πέμπτης γενιάς.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να αγοράσει το ρωσικό σύστημα επειδή οι σύμμαχοί της δεν θα κάλυπταν τις αμυντικές της ανάγκες με τουρκικούς όρους.

Επίσης, οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει το αίτημα της Τουρκίας για μεταφορά τεχνολογίας ως μέρος οποιασδήποτε αγοράς Patriot.

Αν και δεν έχει ενεργοποιήσει τους S-400, η Τουρκία έχει αρνηθεί να τους εγκαταλείψει ή να ανταλλάξει το σύστημα με ένα εναλλακτικό σύστημα των ΗΠΑ.

Ο Ερντογάν αναμενόταν να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι οι S-400 θα χρησιμοποιηθούν μόνο με περιορισμένο τρόπο για να προσπαθήσει να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να άρει την απαγόρευση πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, όταν συναντήθηκαν την Τρίτη, σύμφωνα με τους Τούρκους αξιωματούχους.



