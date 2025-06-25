Δεν σταματά να εκπλήσσει τους πάντες ο Ντόναλντ Τραμπ με τα καμώματά του. Αυτή τη φορά δημοσίευσε ένα βίντεο στο Truth Social το οποίο δείχνει αποσπάσματα με βομβαρδιστικά B-2, τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το βίντεο συνοδεύεται ωστόσο με ένα τραγούδι-παρωδία το οποίο έχει τίτλο «Bomb Iran».
Το τραγούδι του 1980 των Vince Vance & the Valiants είναι μια παρωδία του δίσκου «Barbara Ann» του 1961 των Regents.
Το τραγούδι λέει μεταξύ άλλων στους στίχους του ότι «ο γέρος θείος Σαμ ζεσταίνεται περισσότερο, ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε το Ιράν σε πάρκινγκ».
Αρκετές εκδοχές του τραγουδιού κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά την κρίση ομηρίας στο Ιράν το 1979.
