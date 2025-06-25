Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το τρολάρισμα του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν: Δημοσίευσε το τραγούδι-παρωδία «Bomb Iran» με βίντεο από βομβαρδιστικά

Ο αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να αναρτά συνεχώς στο Truth Social σατιρίζοντας σε ένα βίντεο την επίθεση που εξαπέλυσε στο Ιράν 

Ντόναλντ Τραμπ

Δεν σταματά να εκπλήσσει τους πάντες ο Ντόναλντ Τραμπ με τα καμώματά του. Αυτή τη φορά δημοσίευσε ένα βίντεο στο Truth Social το οποίο δείχνει αποσπάσματα με βομβαρδιστικά B-2, τα ίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το βίντεο συνοδεύεται ωστόσο με ένα τραγούδι-παρωδία το οποίο έχει τίτλο «Bomb Iran».

Το τραγούδι του 1980 των Vince Vance & the Valiants είναι μια παρωδία του δίσκου «Barbara Ann» του 1961 των Regents.

Το τραγούδι λέει μεταξύ άλλων στους στίχους του ότι «ο  γέρος θείος Σαμ ζεσταίνεται περισσότερο, ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε το Ιράν σε πάρκινγκ».

Αρκετές εκδοχές του τραγουδιού κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά την κρίση ομηρίας στο Ιράν το 1979.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ βομβαρδισμοί Ιράν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark