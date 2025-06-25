Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας προσκάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επίσημη επίσκεψη αργότερα μέσα στον χρόνο, όπως επιβεβαίωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο Τραμπ αποδέχτηκε πρόσκληση του Καρόλου για μια δεύτερη επίσημη επίσκεψη - πιθανότατα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με το BBC - γεγονός που καθιστά τον Αμερικανό πρόεδρο τον πρώτο εκλεγμένο πολιτικό ηγέτη στη σύγχρονη εποχή που δέχεται δύο φορές πρόσκληση από Βρετανό μονάρχη για επίσημη επίσκεψη.

Buckingham Palace confirms Trump state visit invitation https://t.co/SbAEYkroUq — BBC News (UK) (@BBCNews) June 25, 2025

«Η Αυτού Εξοχότητα γνωρίζει τον πρόεδρο Τραμπ εδώ και πολλά χρόνια και ανυπομονεί να τον υποδεχτεί μαζί με την Πρώτη Κυρία αργότερα μέσα στη χρονιά», ανακοίνωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

Ωστόσο, η Βρετανία δεν έχει ορίσει τη χρονική στιγμή της επίσκεψη, μιας διοργάνωσης που «θα υμνεί τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών» και θα χαρακτηρίζεται από λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια.

Την περασμένη εβδομάδα, επίσημη πρόσκληση ("Manu Regia"), η οποία συμβολίζει την έναρξη του επίσημου σχεδιασμού της επίσκεψης, παραδόθηκε από Βρετανούς αντιπροσώπους στον Λευκό Οίκο και αναμένεται να ακολουθήσει η επιβεβαίωση της ακριβούς ημερομηνίας της.

«Είμαι φίλος του Καρόλου, έχω μεγάλο σεβασμό για τον Βασιλιά Κάρολο και την οικογένεια του, έχουμε πραγματικά μεγάλο σεβασμό για την οικογένεια. Νομίζω ότι ορίζουν ημερομηνία για τον Σεπτέμβριο» είχε δηλώσει ο ίδιος ο Τραμπ τον Απρίλιο.

Οι επισκέψεις επισήμων στη Βρετανία συνήθως περιλαμβάνουν τη μεταφορά με άμαξα στο κεντρικό Λονδίνο και ένα πολυτελές επίσημο δείπνο.

Ωστόσο, παραδοσιακά, για τους προέδρους των ΗΠΑ σε δεύτερη θητεία δεν προβλέπεται κρατική επίσκεψη. Αντ' αυτού καλούνται για τσάι ή μεσημεριανό γεύμα με τον-την μονάρχη στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Η επιστολή του Βασιλιά Καρόλου πρότεινε μια συνάντηση για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες της επίσκεψης είτε στο Dumfries House είτε στο Balmoral, και τα δύο στη Σκωτία, μια περιοχή με την οποία ο Τραμπ έχει επαγγελματικές διασυνδέσεις.

Οι... αποτυχημένες συναντήσεις Τραμπ - Ελισάβετ

Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, έγινε δεκτός δύο φορές από τη βασίλισσα Ελισάβετ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την πρώτη στο πλαίσιο ενός ταξιδιού εργασίας τον Ιούλιο του 2018, για τσάι στο Ουίνδσορ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έσπασε κάθε πρωτόκολλο στήνοντας την ηλικιωμένη βασίλισσα για δέκα ολόκληρα λεπτά μέσα στη ζέστη προτού την προσπεράσει κατά την επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος.

Η δεύτερη φορά ήταν στο πλαίσιο τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Τραμπ με την σύζυγό του Μελάνια στη Βρετανία, τον Ιούνιο του 2019.

Επίσης, είχαν συναντηθεί και στη δεξίωση για την 70η επέτειο της ίδρυσης του ΝΑΤΟ στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον Δεκέμβριο 2019 (κεντρική φωτογραφία).





Πηγή: skai.gr

