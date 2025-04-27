Αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση Μερτς

Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Τρεις μήνες μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, η Γερμανία μπαίνει στην τελική ευθεία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών. Όμως μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης με καγκελάριο τον Φρίντριχ Μερτς στις 6 Μαΐου προηγούνται κρίσιμα βήματα.



Αύριο Δευτέρα, 28 Απριλίου, αναμένεται η απόφαση των Χριστιανοδημοκρατών επί της κυβερνητικής συμφωνίας σε «μικρό συνέδριο», ενώ το αδελφό κόμμα των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών την έχει ήδη εγκρίνει με απόφαση του προεδρείου του κόμματος.



Την Τρίτη, 29 Απριλίου, ολοκληρώνεται η διαδικτυακή ψηφοφορία των μελών των Σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι ψηφίζουν από τις 15 Απριλίου για την κυβερνητική συμφωνία. Σημειωτέον ότι η ισχυρή νεολαία του κόμματος, oι Jusos, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο των μελών του κόμματος, έχουν επικρίνει σφοδρά τη συμφωνία σχηματισμού κυβέρνησης.



Κρίσιμο ραντεβού όμως είναι επίσης αυτό της 30ης Απριλίου. Τότε θα γίνουν γνωστά τα ονόματα των επόμενων υπουργών. Οι Χριστιανοδημοκράτες πέρα από την καγκελαρία θα λάβουν έξι υπουργεία, μεταξύ αυτών και το υπ. Εξωτερικών μετά από 60 χρόνια.



Οι Σοσιαλδημοκράτες αναμένεται να λάβουν επτά υπουργεία, μεταξύ αυτών τα υπ. Οικονομικών και Άμυνας και τρία οι Βαυαροί Χριστιανοκοινωνιστές, με βασικότερο το υπ. Εσωτερικών -κρίσιμο πόστο και για την Ελλάδα εξαιτίας της αυστηροποίησης της γερμανικής μεταναστευτικής πολιτικής και των περιοριστικών μέτρων που επίκεινται για την αντιμετώπιση της λεγόμενης «δευτερογενούς μετανάστευσης» μετά και την πρόσφατη απόφαση του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου της Λειψίας.

Ο πέμπτος «μεγάλος συνασπισμός» στην ιστορία

Στις 5 Μαΐου θα υπογραφεί επίσημα η κυβερνητική συμφωνία και, όπως υπενθυμίζει η ιστοσελίδα tagesschau.de, θα είναι η πέμπτη κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία.



Στις 6 Μαΐου, κατόπιν πρότασης του Γερμανού Προέδρου Φρανκ-Bάλτερ Σταϊνμάιερ ο νέος καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, θα αναδειχθεί από τη γερμανική βουλή αφού προηγηθεί μυστική ψηφοφορία. Θα πρέπει να λάβει την στήριξη της πλειοψηφίας, δηλαδή 316 ψήφους. Έπειτα θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο Bellevue για να του επιδοθεί επισήμως η πράξη διορισμού και από εκεί ξανά στη γερμανική βουλή για να ορκιστεί Καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.



Όσο για τους επόμενους υπουργούς, δεν απαιτείται εκλογή τους από τη γερμανική βουλή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσυπογράφει τον διορισμό τους και έπειτα αυτοί με τη σειρά τους θα ορκιστούν επίσης στη γερμανική βουλή.



Πηγή: tagesschau.de

