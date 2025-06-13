Axios: Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν σε καμία ισραηλινή επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν άμεσα σε καμία ισραηλινή στρατιωτική επίθεση εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, ανέφερε την Πέμπτη το Axios, επικαλούμενο δύο αμερικανικές πηγές και μια ισραηλινή πηγή που γνωρίζει αυτές τις συζητήσεις.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι αυτή θα είναι μια μεμονωμένη αποστολή, όχι μια κοινή επιχείρηση, τουλάχιστον όσον αφορά στους βομβαρδισμούς και άλλες επιθετικές κινητικές δραστηριότητες.

Δεν έχει γίνει ξεκάθαρο το εάν οι ΗΠΑ θα παράσχουν βοήθεια σε θέματα πληροφοριών ή υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως ο εναέριος ανεφοδιασμός καυσίμων.

Οι ΗΠΑ σχεδόν σίγουρα θα βοηθούσαν το Ισραήλ να αμυνθεί από τα ιρανικά αντίποινα, όπως έχουν κάνει σε προηγούμενες ιρανικές επιθέσεις, εκτιμά το Axios.

Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι ενώ το Ισραήλ θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μια ισραηλινή επιχείρηση θα ήταν πιο περιορισμένη από μια επιχείρηση που θα περιελάμβανε τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία δεν διαθέτει βομβαρδιστικά B-2 ή B-52 που μπορούν να μεταφέρουν τις τεράστιες βόμβες καταστροφής καταφυγίων που πιθανότατα θα χρειάζονταν για να χτυπήσουν την υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Φόρντοου του Ιράν, η οποία είναι χτισμένη βαθιά μέσα σε ένα βουνό.

Το Ισραήλ πιθανότατα θα επιχειρούσε να χτυπήσει επανειλημμένα τους ίδιους στόχους κατά τη διάρκεια πολλών ημερών, προκειμένου να καταστρέψει τις υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιράν. Οι αναλυτές διχάζονται ως προς την πιθανότητα επιτυχίας.

Η WSJ ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ δεν θα παράσχουν «επιθετική» βοήθεια για μια επίθεση στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

