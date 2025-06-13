Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) σκότωσαν την Τρίτη τον Ραχίμ Μπόεβ, έναν αξιωματούχο του ISIS με έδρα τη Συρία, όπως ανακοίνωσαν σε ανάρτηση στο X/Twitter την Πέμπτη.

Η δήλωση ανέφερε ότι ο Μπόεβ συμμετείχε «στον σχεδιασμό εξωτερικών επιχειρήσεων που απειλούσαν πολίτες, εταίρους και πολίτες των ΗΠΑ».

«Αυτή η αεροπορική επιδρομή αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της CENTCOM, μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους, να διαταράξει και να υποβαθμίσει τις προσπάθειες των τρομοκρατών να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων των ΗΠΑ και των συμμάχων μας», καταλήγει.

Ο αξιωματούχος του ISIS σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή ακριβείας στη βορειοδυτική περιοχή της χώρας.

On June 10, U.S. Central Command (CENTCOM) Forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria killing Rakhim Boev, a Syria-based ISIS

official who was involved in planning external operations threatening U.S. citizens, our partners, and civilians.



This airstrike is part… pic.twitter.com/xee9z1zedL — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 12, 2025

Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Συρία

Ο στρατηγός Μάικλ Κουρίλα, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, μίλησε στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ την Τρίτη και περιέγραψε τις προσπάθειες που καταβάλλει ο αμερικανικός στρατός στη Συρία.

Όπως αναφέρει το jpost, ο βουλευτής Άμπραχαμ Χαμάντεχ (Ρεπουμπλικανός από την Αριζόνα) του ζήτησε να περιγράψει τι συμβαίνει στη Συρία και τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια.

«Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) μιλούν απευθείας με τη νέα κυβέρνηση, της οποίας ηγείται ο Άχμεντ αλ-Σαράα», δήλωσε ο Κουρίλα.

Ο Χαμάντεχ είπε ότι «το ISIS ηττήθηκε ως επί το πλείστον και υπάρχει συμφωνία για την ενσωμάτωση των SDF στις κυβερνητικές δυνάμεις». Τόσο ο Κουρίλα όσο και ο Χαμάντεχ αναφέρθηκαν στις SDF ως κυρίως κουρδική δύναμη.

«Η επιχείρηση προχωρά καλά», είπε ο Κουρίλα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία τριβής. «Η Τουρκία έχει διαδραματίσει θετικό ρόλο», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.