Αir India: Παγκόσμιο σοκ, δεκάδες νεκροί, άγνωστα αίτια

Σοκ και πένθος προκαλεί παγκοσμίως η αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην πόλη Αχμενταμπάντ της Ινδίας, με δεκάδες νεκρούς και ανοιχτά ερωτήματα για τα αίτια του δυστυχήματος. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους της Air India, τύπου Boeing 787 Dreamliner, στη διάρκεια της πτήσης ΑΙ172 με προορισμό το Λονδίνο. H τελευταία λέξη που ακούστηκε από το πιλοτήριο ήταν το *"Mayday"*, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.





Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Air India, 241 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δημοσιογραφικές πηγές ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών ακόμη και στους 290. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω ανάλυσης DNA, γεγονός που διατηρεί σε αγωνία τους συγγενείς των θυμάτων.

Διεθνής συγκίνηση για τον μοναδικό επιζώντα

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η περίπτωση του μοναδικού επιζώντα, ο οποίος καθόταν στη θέση 11Α. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ινδίας, Αμίτ Σαχ, έσπευσε να επισκεφθεί τον τραυματία στο νοσοκομείο, συμβολίζοντας τη σημασία που δίνεται στην υπόθεση.

Μεταξύ των επιβατών υπήρχαν πολίτες από την Ινδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά και την Πορτογαλία, ενώ το πλήρωμα αριθμούσε δώδεκα μέλη.

Αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια

Ο Γερμανός αεροπορικός ειδικός Αντρέας Σπετ, μιλώντας στο tagesschau24, σημείωσε πως παρότι τα στοιχεία για τα αίτια παραμένουν ελλιπή, μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ή άλλης εγκληματικής ενέργειας πίσω από τη συντριβή. *"Δεν υπάρχουν ενδείξεις για επίθεση"*, τόνισε με νόημα.

Συλλυπητήρια και παγκόσμια συμπαράσταση

Η τραγωδία συνάντησε άμεση αντίδραση από ηγέτες όλου του κόσμου, με συλλυπητήρια μηνύματα να αποστέλλονται στον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντα Μόντι και στις οικογένειες των θυμάτων. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε: «Πενθούμε κι εμείς μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων». Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ μίλησε για βαθιά θλίψη, ενώ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, καθώς και ο Βασιλιάς Κάρολος, δήλωσαν το σοκ τους και ενημέρωσαν για την αποστολή βοήθειας προς την Ινδία.

Το πρώτο ατύχημα σε Dreamliner προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το πρώτο μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα με Boeing 787 Dreamliner, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, γεγονός που προκάλεσε κάθετη πτώση της μετοχής της Boeing. Η εταιρεία βρισκόταν τα τελευταία χρόνια ξανά στο μικροσκόπιο, λόγω των δυστυχημάτων με αεροσκάφη τύπου 737 Max το 2018 και το 2019, όπως αναφέρει και η Deutsche Welle.

Πηγή: Deutsche Welle

