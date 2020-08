Ένα χρήστης του Google Earth ανακάλυψε ένα «καράβι» στην Ανταρκτική «αναζωπυρώνοντας» τα σενάρια συνωμοσίας για κρυμμένη βάση των Ναζί ή αρχαίο πολιτισμό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο χρήστης παρατήρησε ένα «κομμάτι πάγου πάχους 400 μέτρων» που μοιάζει εκπληκτικά με καράβι και βρίσκεται σε ένα παγόβουνο περίπου 100 μίλια από την ακτή της Ανταρκτικής.

