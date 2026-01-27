Εντυπωσιάζει το timelapse βίντεο με επιχείρηση διάσωσης παγιδευμένου κρουαζιερόπλοιου στην Ανταρκτική.

🛑 The US Coast Guard rescued a luxury cruise ship trapped in dense ice in Antarctica, navigating frozen waters to break through the ice and escort the vessel to safety pic.twitter.com/LzgYbQ2L6I January 27, 2026

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή διέσωσε το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που παγιδεύτηκε σε πυκνό στρώμα πάγου στην Ανταρκτική, πλέοντας σε παγωμένα νερά για να προσεγγίσει το πλοίο και να το οδηγήσει σε ασφαλές μέρος.

Το Scenic Eclipse II επικοινώνησε με το σκάφος Polar Star της Ακτοφυλακής για βοήθεια, ανέφεραν οι αρχές σε δελτίο τύπου στις 23 Ιανουαρίου.

Το πλοίο αναχώρησε από το Χόμπαρτ της Τασμανίας στην Αυστραλία στις 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το CruiseMapper. Το ταξίδι έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στο Ντάνεντιν της Νέας Ζηλανδίας στις 29 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.