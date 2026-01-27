Λογαριασμός
Επιχείρηση διάσωσης παγιδευμένου κρουαζιερόπλοιου στην Ανταρκτική - Δείτε βίντεο

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή διέσωσε το κρουαζιερόπλοιο που παγιδεύτηκε σε πυκνούς πάγους στην Ανταρκτική, πλέοντας σε παγωμένα νερά για να προσεγγίσει το πλοίο

Ανταρκτική

Εντυπωσιάζει το timelapse βίντεο με επιχείρηση διάσωσης παγιδευμένου κρουαζιερόπλοιου στην Ανταρκτική.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή διέσωσε το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που παγιδεύτηκε σε πυκνό στρώμα πάγου στην Ανταρκτική, πλέοντας σε παγωμένα νερά για να προσεγγίσει το πλοίο και να το οδηγήσει σε ασφαλές μέρος.

Το Scenic Eclipse II επικοινώνησε με το σκάφος Polar Star της Ακτοφυλακής για βοήθεια, ανέφεραν οι αρχές σε δελτίο τύπου στις 23 Ιανουαρίου.

Το πλοίο αναχώρησε από το Χόμπαρτ της Τασμανίας στην Αυστραλία στις 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το CruiseMapper. Το ταξίδι έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στο Ντάνεντιν της Νέας Ζηλανδίας στις 29 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κρουαζιερόπλοιο ακτοφυλακή ΗΠΑ Ανταρκτική
