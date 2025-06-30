Ανώτατος κληρικός ηγέτης του Ιράν ζητάει τη δολοφονία Τραμπ και Νετανιάχου

Ανώτατος κληρικός ηγέτης του Ιράν έβαλε στο στόχαστρο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικότερα, ο Νάσερ Μακαρέμ Σιραζί εξέδωσε fetwa - θρησκευτικό διάταγμα δηλαδή - κατά του Τραμπ και του Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τους «εχθρού του Θεού». Το διάταγμα αυτό καλεί τους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο να ενωθούν ενάντια στους δύο ηγέτες υπό την ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει το διάταγμα αυτό, «οποιοδήποτε άτομο ή καθεστώς απειλεί την ηγεσία και τη θρησκευτική εξουσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι ένοχο για τη διεξαγωγή πολέμου εναντίον του Θεού», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Τι διάταγμα ήρθε ως απάντηση σε επίσημη θρησκευτική έρευνα μετά τις πρόσφατες απειλές του Τραμπ και κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων κατά της ζωής του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.