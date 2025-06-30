Η Κύπρος θα προσκαλούσε την Τουρκία σε σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2026, παρά τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών λόγω της τουρκικής εισβολής το 1974. Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι η Λευκωσία θα ασκήσει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σχεδιάζει μια σύνοδο κορυφής περιφερειακών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δεν μπορείς να αλλάξεις τη γεωγραφία. Η Τουρκία θα είναι πάντα γείτονας της Κύπρου...Ο κ. Ερντογάν θα είναι ευπρόσδεκτος στη σύνοδο για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στην περιοχή», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης σε δημοσιογράφους στη Λευκωσία. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Κύπρου έκανε νωρίτερα αντίστοιχη δήλωση και σε βρετανικό podcast, όπου δήλωσε ότι η σύνοδος αυτή είναι προγραμαμτισμένη για τον Απρίλιο του 2026.

Η τουρκική προεδρία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της πρόσκλησης του Ερντογάν στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος και η Τουρκία δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις και η φιλοξενία του Ερντογάν θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόκληση.

Όπως σημειώνει το Reuters, η Κύπρος διχοτομήθηκε μετά την τουρκική εισβολή το 1974 και η Άγκυρα υποστηρίζει τα κατεχόμενα, όπου διατηρεί και χιλιάδες στρατιώτες.

Το πρακτορείο σημειώνει επίσης ότι ο Ερντογάν δεν έχει επισκεφτεί ποτέ του την Κύπρο.

