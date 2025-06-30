Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόεδρος του Ιράν: Τέρμα στη συνεργασία με την IAEA, εξαιτίας της «καταστροφικής» συμπεριφοράς του επικεφαλής της

«Αδικαιολόγητη, αντιπαραγωγική και καταστροφική» χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Γκρόσι απέναντι στο Ιράν ο Μασούντ Πεζεσκιάν

iran

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν «εξήγησε» σήμερα του λόγους για τους οποίους η Τεχεράνη διέκοψε τη συνεργασία της με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEΑ / ΔOAE) - ,

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της «καταστροφικής» συμπεριφοράς του γενικού διευθυντή της IAEΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, απέναντι στο Ιράν. 

«Η πρωτοβουλία η οποία ανελήφθη από μέλη του Κοινοβουλίου (...) αποτελεί φυσική απάντηση στην αδικαιολόγητη, αντιπαραγωγική και καταστροφική συμπεριφορά του γενικού διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας», δήλωσε στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ο πρόεδρος του Ιράν, κατά την διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας χθες το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν πυρηνικό πρόγραμμα πυρηνικά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
59 0 Bookmark