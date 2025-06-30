Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν «εξήγησε» σήμερα του λόγους για τους οποίους η Τεχεράνη διέκοψε τη συνεργασία της με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEΑ / ΔOAE) - ,

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της «καταστροφικής» συμπεριφοράς του γενικού διευθυντή της IAEΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, απέναντι στο Ιράν.

Iranian President Masoud Pezeshkian has told his French counterpart Emmanuel Macron that #Tehran halted cooperation with the #IAEA due to what he called the agency chief’s “destructive” behavior towards the Islamic Republic, his office says. https://t.co/UTfFMTNPxm — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 30, 2025

«Η πρωτοβουλία η οποία ανελήφθη από μέλη του Κοινοβουλίου (...) αποτελεί φυσική απάντηση στην αδικαιολόγητη, αντιπαραγωγική και καταστροφική συμπεριφορά του γενικού διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας», δήλωσε στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν ο πρόεδρος του Ιράν, κατά την διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας χθες το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.