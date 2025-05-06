Ανώτατο Δικαστήριο: Επιτρέπει την απαγόρευση του Τραμπ σε τρανς

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε την Τρίτη στην κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ να εφαρμόσει την απαγόρευση για την παρουσία διεμφυλικών ατόμων στον στρατό, ένα από τα διατάγματα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

Σε μια απόφαση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόλυση χιλιάδων ανθρώπων, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να άρει την εντολή ομοσπονδιακού δικαστή που εμπόδιζε τον στρατό να εφαρμόσει την απαγόρευση του Τραμπ για τα διεμφυλικά μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Μπέντζαμιν Σετλ, είχε αποφανθεί ότι το διάταγμα του Τραμπ πιθανότατα παραβιάζει την Πέμπτη Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ για ίση προστασία βάσει του νόμου.

Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τον Ιανουάριο μετά την επιστροφή του στην προεδρία, το οποίο ανέτρεψε μια πολιτική που εφαρμόστηκε υπό τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, η οποία είχε επιτρέψει σε τρανς άτομα να υπηρετούν ανοιχτά στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το διάταγμα του Τραμπ χαρακτήρισε την ταυτότητα φύλου των τρανς ατόμων ως ψέμα, και υποστήριξε ότι δεν είναι σε θέση να πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα για την υπηρεσία στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Ο ισχυρισμός ενός άνδρα ότι είναι γυναίκα και η απαίτησή του από τους άλλους να τιμούν αυτό το ψεύδος, δεν συνάδει με την ταπεινότητα και την ανιδιοτέλεια που απαιτείται από ένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων», ανέφερε χαρακτηριστικά το διάταγμα του Τραμπ.

Το Πεντάγωνο αργότερα εξέδωσε οδηγίες για την εφαρμογή του διατάγματος του Τραμπ, αποκλείοντας από τη στρατιωτική θητεία εν ενεργεία στρατιώτες και υποψηφίους με ιστορικό ή διάγνωση «διαταραχής» φύλου ή που είχαν υποβληθεί σε βήματα μετάβασης φύλου.

Πηγή: skai.gr

