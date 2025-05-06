Λογαριασμός
Παρά λίγο τραγωδία σε αεροπορική επίδειξη στην Ιταλία - Σύγκρουση αεροσκαφών στον αέρα - Δείτε βίντεο

Οι πιλότοι κατάφεραν και προσγείωσαν τα αεροσκάφη - Ένας υπέστη ελαφρά τραύματα στα γόνατά του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά πήρε εξιτήριο

Ιταλία: Παρά λίγο τραγωδία στον αέρα για 3 ακροβατικά αεροσκάφη - Δείτε βίντεο

Σε τραγωδία παρά λίγο να μεταβληθεί αεροπορική επίδειξη στην Ιταλία, όταν τρία αεροσκάφη του σμήνους επίδειξης της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας ενεπλάκησαν σε ατύχημα.

Το ατύχημα συνέβη στη νήσο Παντελερία μετά την επίδειξη 10 αεροσκαφών των Frecce Tricolori (Τρίχρωμα Βέλη) στην Κατάνια της Σικελίας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα ένα από τα αεροσκάφη διακρίνεται να ακουμπά σε άλλα δύο την ώρα που πετούσαν σε σχηματισμό, σε πολύ κοντινή απόσταση.

Και οι τρεις πιλότοι κατάφεραν να προσγειώσουν τα αεροσκάφη τους χωρίς να υποστούν κάτι σοβαρό. Ο πιλότος του αεροσκάφους, Λούκα Μπατιστόνι, 32 ετών, υπέστη ελαφρά τραύματα στα γόνατά του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, από όπου αργότερα πήρε εξιτήριο

