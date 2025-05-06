Ιταλία: Παρά λίγο τραγωδία στον αέρα για 3 ακροβατικά αεροσκάφη - Δείτε βίντεο

Σε τραγωδία παρά λίγο να μεταβληθεί αεροπορική επίδειξη στην Ιταλία, όταν τρία αεροσκάφη του σμήνους επίδειξης της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας ενεπλάκησαν σε ατύχημα.

Το ατύχημα συνέβη στη νήσο Παντελερία μετά την επίδειξη 10 αεροσκαφών των Frecce Tricolori (Τρίχρωμα Βέλη) στην Κατάνια της Σικελίας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα ένα από τα αεροσκάφη διακρίνεται να ακουμπά σε άλλα δύο την ώρα που πετούσαν σε σχηματισμό, σε πολύ κοντινή απόσταση.

Και οι τρεις πιλότοι κατάφεραν να προσγειώσουν τα αεροσκάφη τους χωρίς να υποστούν κάτι σοβαρό. Ο πιλότος του αεροσκάφους, Λούκα Μπατιστόνι, 32 ετών, υπέστη ελαφρά τραύματα στα γόνατά του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, από όπου αργότερα πήρε εξιτήριο

Three Aermacchi MB-339-PAN jets from the Italian Air Force’s Frecce Tricolori aerobatic team collided mid-air.



One of the jets managed to reach the airfield, but overran the runway during landing. pic.twitter.com/ehHyFNxYo9 — Clash Report (@clashreport) May 6, 2025

