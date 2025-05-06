Μετά δυσκολίας καγκελάριος ο Μερτς - Κρίσιμη η επόμενη μέρα

Mετά από μια διαδικασία-θρίλερ στη γερμανική βουλή ο Φρίντριχ Μερτς εξελέγη καγκελάριος, παραλαμβάνοντας στη συνέχεια τον διορισμό του από τον Γερμανό πρόεδρο. Συγχαρητήρια μηνύματα και πρώτες αντιδράσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ψηφοφορίας στη γερμανική βουλή, μετά από μια διαδικασία-θρίλερ και μια παταγώδη αποτυχία στον πρώτο γύρο που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, ο Φρίντριχ Μερτς κατάφερε να συμπληρώσει τελικά την απαιτούμενη πλειοψηφία και θα αποτελέσει τον δέκατο καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.



Εν συνεχεία ο Μερτς κατευθύνθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, προκειμένου να παραλάβει το επίσημο πιστοποιητικό του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με μερικές ώρες καθυστέρηση.

Το ατύχημα του μαυροκόκκινου συνασπισμού ήταν τελικά απλώς… ατύχημα και όχι δυστύχημα, σχολιάζει η DW. Ο Φρίντριχ Μερτς συγκέντρωσε τελικά 325 ψήφους – εννέα περισσότερες από την απαιτούμενη πλειοψηφία και μόλις τρεις λιγότερες αυτή τη φορά από την κοινοβουλευτική δύναμη της επόμενης κυβέρνησης. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης ψηφοφορίας η ανακούφιση μέσα στην αίθουσα ήταν μεγάλη. Όπως και οι εναγκαλισμοί στα έδρανα των Χριστιανοδημοκρατών με τον νεοεκλεγέντα τελικά καγκελάριο.

Συγχαρητήριες τοποθετήσεις

Τόσο τα μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού όσο και της αντιπολίτευσης, αλλά και επιφανή πολιτικά πρόσωπα από το εξωτερικό έσπευσαν να συγχαρούν τον Μερτς μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας. Τον συνεχάρη με μια χειραψία και η επικεφαλής της ακροδεξιάς AfD, Αλίς Βάιντελ.

Η Γερμανίδα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που προέρχεται από τους Χριστιανοδημοκράτες και τον «κύκλο» της Μέρκελ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «ανυπομονεί για μία στενή συνεργασία» με τον νέο Γερμανό καγκελάριο, προσθέτοντας ότι «θα συνεργαστούμε μαζί για μία ισχυρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη».

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα, εξέφρασε επίσης «θερμά του συγχαρητήρια» προς τον Μερτς για την εκλογή του. «Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για τη, κοινή, φιλόδοξη ευρωπαϊκή μας ατζέντα», έγραψε στο Χ.

Θεμιτή «παρέκκλιση» η επίσπευση της δεύτερης ψηφοφορίας

Η πρόεδρος της Μπούντεσταγκ και πολιτικός της CDU, Γιούλια Κλέκνερ, επε=ισήμανε από την πλευρά της πως η πρόωρη διεξαγωγή της δεύτερης ψηφοφορίας δεν έγινε κατά παράβαση ή τροποποίηση κάποιας διάταξης, αλλά απλώς κατά παρέκκλιση, έπειτα και από τη συγκατάθεση των περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εξάλλου, ακόμη και η AfD δέχτηκε να συμμετάσχει στην πρόωρη δεύτερη ψηφοφορία, με το κόμμα να παραδέχεται πως, παρ’ ότι ο νέος συνασπισμός θα είναι ασταθής, η Γερμανία χρειάζεται κυβέρνηση.

Η διορισμένη υπουργός Έρευνας, Ντόροτε Μπερ (CSU), εξέφρασε και αυτή την ανακούφισή της. Όσον αφορά το «μάθημα» της σημερινής ημέρας, η Μπερ δήλωσε στη FAZ: «Θα πρέπει να μένουμε λίγο πιο ψύχραιμοι. Να είμαστε συγκρατημένοι, να έχουμε υπομονή, να μην είμαστε τόσο ευέξαπτοι». Δεν ήταν εύκολη ημέρα, αλλά δεν ήρθε και καμία καταστροφή, όπως διέδιδαν πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

