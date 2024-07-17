Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό (Anne Hidalgo) κολύμπησε σήμερα στον Σηκουάνα, κάνοντας πράξη 9 μέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 την υπόσχεση που είχε δώσει τον Ιανουάριο.

Η Ινταλγκό έκανε βουτιά στα νερά του διάσημου ποταμού που διασχίζει τη γαλλική πρωτεύουσα, προκειμένου να κατευνάσει τις ανησυχίες για τα μολυσμένα ύδατα λόγω λυμάτων στον Σηκουάνα.

Η δήμαρχος είχε υποσχεθεί τον Απρίλιο ότι, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, ο Σηκουάνας θα είχε καθαρίσει και θα ήταν κατάλληλος για κολύμβηση μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

Ο ποταμός Σηκουάνας θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024. Η τελετή έναρξης θα γίνει εν πλω, με παρέλαση σκαφών ενώ δύο αθλητικές εκδηλώσεις, ημαραθώνια κολύμβηση και το κολυμβητικό σκέλος του τριάθλου, έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο ποτάμι.

Ωστόσο, τα επίπεδα ρύπανσης στον Σηκουάνα έχουν εγείρει ανησυχίες για την υγεία των αθλητών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.