Ανησυχούν το Ισραήλ οι αμερικανοϊρανικές επαφές

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 11 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, με κύριο θέμα το Ιράν.

Το Ισραήλ πιέζει τις ΗΠΑ για σκληρότερη στάση έναντι του Ιράν, εν μέσω συγκέντρωσης αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και επερχόμενων έμμεσων επαφών ΗΠΑ-Ιράν.

Ο Νετανιάχου θα συνοδεύεται από τον διοικητή της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στρατιωτικής διάστασης στις συζητήσεις.

Εν αναμονή της συνέχισης των έμμεσων επαφών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες μέρες, οι προβληματισμοί στο Ισραήλ αυξάνονται. Η συγκέντρωση ολοένα και περισσότερων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ερμηνεύεται από τους Ισραηλινούς ως μία μοναδική ευκαιρία να καταρρεύσει το καθεστώς της Τεχεράνης, μία ευκαιρία που τοπικοί αναλυτές τονίζουν πως δεν πρέπει να χαθεί. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Πρωθυπουργικό Γραφείο στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε χθες βράδυ, ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ την ερχόμενη Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, στην Ουάσιγκτον με κύριο θέμα το Ιράν, συνοδευόμενος μάλιστα και από τον διοικητή της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

Η σημειολογία της φετινής 11ης Φεβρουαρίου

Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία. Ο Νετανιάχου είχε προγραμματίσει να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Φεβρουαρίου, για να παραστεί, όπως κάθε χρόνο, στο ετήσιο συνέδριο της AIPAC, του μεγαλύτερου φορέα της αμερικανοεβραϊκής ομογένειας. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαίο να επισπεύσει την μετάβασή του για να συναντηθεί με τον Τραμπ την ερχόμενη Τετάρτη, ανήμερα της επετείου της επικράτησης της Ισλαμικής Επανάστασης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο με λαμπρότητα στο Ιράν. Ενόψει της εθνικής επετείου, και παρότι η ιρανική διπλωματία επικεντρώνεται στον καθορισμό του πλαισίου διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ, Ιρανοί αξιωματούχοι τονίζουν με δημόσιες τοποθετήσεις τους τις ‘κόκκινες γραμμές' που ήδη έχει προβάλει η Τεχεράνη, ενισχύοντας παράλληλα τα γνωστά αντιδυτικά αντανακλαστικά της ιρανικής κοινωνίας, που καλλιεργεί επί δεκαετίες το θεοκρατικό καθεστώς.



Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτό το δεδομένο, η ισραηλινή πλευρά εκτιμά πως θα είναι σχεδόν αδύνατον να έχουν αίσιο αποτέλεσμα οι επικείμενες επαφές του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, Στίβεν Γουίτκοφ – και σίγουρα όχι έως την ερχόμενη Τετάρτη, εξ αιτίας του έντονου πολιτικού συμβολισμού της, αλλά και της εν γένει αντιδυτικής εικόνας που ανέκαθεν προβάλλει η ιρανική πολιτική, στρατιωτική και θρησκευτική ηγεσία της χώρας στο εσωτερικό και διεθνώς. Αυτό ακριβώς το δεδομένο επιδιώκει να αξιοποιήσει η ισραηλινή πλευρά, με τον Νετανιάχου, ανήμερα της ιρανικής εθνικής επετείου, να καταβάλει μία ύστατη προσπάθεια να πείσει τον Πρόεδρο Τραμπ ‘να αφήσει τα λόγια και να πιάσει τα όπλα'.

Το ιρανικό βαλλιστικό οπλοστάσιο

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα, ο κύριος στόχος του Νετανιάχου, είναι να λάβει την αμερικανική διαβεβαίωση ότι ο Στίβεν Γουίτκοφ, κατά τις επαφές του με τον Ιρανό ΥΠΕΞ, να επιμείνει ούτως ώστε να συμπεριληφθεί στην διαπραγματευτική ατζέντα, όχι μόνο ο έλεγχος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά και το βαλλιστικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης, το οποίο είχε προκαλέσει σημαντικές υλικές ζημιές σε εκτεταμένες κατοικημένες περιοχές στο Ισραήλ κατά την διάρκεια του «Πολέμου των 12 Ημερών» του περασμένου Ιουνίου. Η ισραηλινή επιμονή σε αυτό το αίτημα αναμένεται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα εικοσιτετράωρα, γνωρίζοντας ήδη ότι η Τεχεράνη απορρίπτει εξίσου επίμονα ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως ξεκαθάρισε επανειλημμένως σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του ο Ιρανός υπουργός Eξωτερικών.

