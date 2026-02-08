Λογαριασμός
Ταϊλάνδη: Το κόμμα του πρωθυπουργού Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ φέρεται να έχει προβάδισμα στις εκλογές

Τι δείχνουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα στις γενικές εκλογές της Ταϊλάνδης δείχνουν ότι εκλογικό κόμμα Bhumjaithai του πρωθυπουργού προηγείται

Ταϊλάνδη

Τα προκαταρκτικά εκλογικά αποτελέσματα στις γενικές εκλογές της Ταϊλάνδης δείχνουν ότι εκλογικό κόμμα Bhumjaithai του πρωθυπουργού Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ. φέρεται να προηγείται συγκεντρώνοντας ποσοστό 15,15% των έγκυρων ψηφοδελτίων που έχουν καταμετρηθεί.

Το Bhumjaithai φέρεται να έχει το προβάδισμα έναντι του Λαϊκού Κόμματος, αλλά και του πρώην κυβερνητικού κόμματος, του Pheu Thai, σύμφωνα με μία ζωντανή προκαταρκτική καταμέτρηση των ψήφων από την εκλογική επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ταϊλάνδη εκλογές
