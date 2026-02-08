Τα προκαταρκτικά εκλογικά αποτελέσματα στις γενικές εκλογές της Ταϊλάνδης δείχνουν ότι εκλογικό κόμμα Bhumjaithai του πρωθυπουργού Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ. φέρεται να προηγείται συγκεντρώνοντας ποσοστό 15,15% των έγκυρων ψηφοδελτίων που έχουν καταμετρηθεί.

Το Bhumjaithai φέρεται να έχει το προβάδισμα έναντι του Λαϊκού Κόμματος, αλλά και του πρώην κυβερνητικού κόμματος, του Pheu Thai, σύμφωνα με μία ζωντανή προκαταρκτική καταμέτρηση των ψήφων από την εκλογική επιτροπή.

