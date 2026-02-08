Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος οι ρωσικές ενεργειακές υποδομές

Οι ρωσικές ενεργειακές υποδομές αποτελούν νόμιμο στόχο για τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς ο ενεργειακός τομέας αποτελεί πηγή χρηματοδότησης για την παραγωγή όπλων, δήλωσε την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε, αν θα χτυπήσουμε έναν στρατιωτικό στόχο ή την ενέργεια. Αυτός (σ.σ. ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν) πουλάει αυτή την ενέργεια. Πουλάει πετρέλαιο. Είναι λοιπόν ενέργεια ή στρατιωτικός στόχος; Ειλικρινά, είναι το ίδιο πράγμα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω X.

«Είτε κατασκευάζουμε όπλα και χτυπάμε τα όπλα τους, είτε χτυπάμε την πηγή από την οποία προέρχονται και πολλαπλασιάζονται τα χρήματά τους. Και αυτή η πηγή είναι ο ενεργειακός τους τομέας... Όλα αυτά αποτελούν νόμιμους στόχους για εμάς», πρόσθεσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Αναλυτικά η ανάρτηση Ζελένσκι:

«Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε – αν θα χτυπήσουμε έναν στρατιωτικό στόχο ή την ενέργεια. Αυτός πουλάει αυτή την ενέργεια. Πουλάει πετρέλαιο. Είναι επομένως ενέργεια ή στρατιωτικός στόχος; Ειλικρινά, είναι το ίδιο πράγμα. Πουλάει πετρέλαιο, παίρνει τα χρήματα και τα επενδύει σε όπλα. Και με αυτά τα όπλα σκοτώνει Ουκρανούς.

Τι πρέπει να κάνει ένας Ουκρανός; Υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε κατασκευάζουμε όπλα και χτυπάμε τα όπλα τους. Είτε χτυπάμε την πηγή από την οποία προέρχονται και πολλαπλασιάζονται τα χρήματά τους. Και αυτή η πηγή είναι ο ενεργειακός τους τομέας. Αυτό είναι που συμβαίνει. Όλα αυτά αποτελούν νόμιμους στόχους για εμάς.

Και ποιος άλλος θα μπορούσε να το είχε κάνει αυτό στους Ρώσους πριν από εμάς; Κανείς».

We do not have to choose – whether we strike a military target or energy. He sells this energy. He sells oil. So is it energy, or is it a military target? Honestly, it’s the same thing. He sells oil, takes the money, invests it in weapons. And with those weapons, he kills… pic.twitter.com/QVPOgR7YwO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026

Πηγή: skai.gr

