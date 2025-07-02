Συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είχαν οι πρυτανικές αρχές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χθες, Τρίτη, με την ευκαιρία της οποίας παρουσιάστηκαν στην υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και τον υφυπουργό, αρμόδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, Κώστα Βλάση, οι νέοι ανακαινισμένοι χώροι στη Νομική Σχολή, οι οποίοι βρίσκονταν υπό κατάληψη για πολλά χρόνια.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το ΕΚΠΑ, κατά τη συνάντηση των δύο πλευρών, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, παρουσίασε ζητήματα που αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό του πανεπιστημίου, στη λειτουργία του αλλά και στα επόμενα βήματα διεθνοποίησής του. Παρουσιάστηκαν επίσης, ζητήματα που σχετίζονται τόσο με την χρηματοδότηση όσο και με την στελέχωση σε διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό. Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν σε απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και παρουσιάστηκαν οι πρόσφατες διεθνείς κατατάξεις αξιολόγησης πανεπιστημίων, στις οποίες το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταγράφει σημαντική άνοδο ως «το πιο βελτιωμένο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν επίσης οι νέοι ανακαινισμένοι χώροι στη Νομική Σχολή, οι οποίοι τελούσαν υπό κατάληψη: ένα νέο αναδιαμορφωμένο κυλικείο, εκπαιδευτικοί χώροι και ιατρεία για όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τα οποία επισκευάστηκαν υπό την επίβλεψη της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του προέδρου της καθηγητή Νικόλαου Θωμαΐδη.

Η υπουργός χαρακτήρισε τη συνάντηση «άκρως γόνιμη» και σημείωσε ότι η επίσκεψη επιβεβαιώνει «με τον πλέον σαφή τρόπο την σταθερή προσήλωση της Πολιτείας, στην ενίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα».

«Η συνεχής άνοδος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις διεθνείς κατατάξεις, αποτελεί απτή απόδειξη της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου που παράγεται, αλλά και του στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζουμε για την διεθνοποίηση, την εξωστρέφεια και τον εκσυγχρονισμό του», επεσήμανε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι το υπουργείο «παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην υποστήριξη του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων σε επίπεδο χρηματοδότησης, στελέχωσης και απαραίτητων θεσμικών αλλαγών, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του και η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας».

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και υπευθυνότητα, για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σύγχρονο, ανταγωνιστικό και ασφαλές για όλους», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο κ. Σιάσος δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Είναι σαφές ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσιάζει μια δυναμική ανάπτυξη πετυχαίνοντας πολύ σημαντικές διεθνείς συνεργασίες και καταγράφοντας σπουδαίες επιτυχίες στην Ελλάδα και διεθνώς. Είμαστε βέβαιοι ότι η εποικοδομητική συνεργασία του Πανεπιστημίου με την Πολιτεία δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, επ' ωφελεία των φοιτητών/φοιτητριών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και κατ' επέκταση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας».

Επισημαίνεται ότι η κ. Ζαχαράκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, ενώ ο κ. Βλάσης είναι απόφοιτος και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου συμμετείχαν στη συνάντηση ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης Νικόλαος Θωμαϊδης οι αντιπρυτάνεις Ευστάθιος Ευσταθόπουλος και Σοφία Παπαϊωάννου και η εκτελεστική διευθύντρια Δρ Ελένη Βασιλοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.